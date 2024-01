Argentinos Juniors venció esta tarde a Deportivo Riestra por 2 a 0 en partido la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, y los goles del equipo de Pablo Guede fueron marcados por Maximiliano Romero y el uruguayo Alan Rodríguez, ambos en la parte final.



A pesar de intenso calor, el juego en la primera mitad fue enérgico y de ida y vuelta, aunque sin muchas llegadas a los arcos, pero con un gran despliegue de parte de los dos equipos.



Dentro de ese panorama, el "Bicho" fue el que dispuso de más control de la pelota y de la situación más clara para anotar, tras un tiro de Alan Lescano que Ignacio Arce envió con esfuerzo al córner.



De todos modos, Riestra no se quedó atrás y a los 30 minutos, se produjo una jugada polémica en el área de Argentinos Juniors por una mano de Jonathan Galván tras un remate Nahuel Iribarren, que luego de ser revisada por Silvio Trucco por sugerencia del VAR, no fue sancionada porque el árbitro consideró que fue totalmente casual y sin intención.



En la parte final, el conjunto local salió mejor predispuesto, buscó ponerse en ventaja y lo logró a los 7 minutos tras una jugada "sucia", un centro al área, un despeje corto de cabeza de Nahuel Iribarren y un remate de Maximliano Romero, que tras picar en el césped, se elevó y se clavó en el ángulo izquierdo.



Argentinos siguió con el control del juego y a los 11 minutos casi amplía las cifras, tras un disparo de Leonardo Heredia que se estrelló en ángulo izquierdo de Ignacio Arce.



A los 19 minutos llegó el segundo, tras una excelente habilitación de Alan Lescano y un pase de pecho de Gastón Verón a Alán Rodríguez, figura de su equipo y del partido, quien en el centro del área grande sometió a Ignacio Arce y estableció el 2 a 0 para Argentinos Juniors.



El resto fue más de lo mismo, con el equipo de la La Paternal con la iniciativa y la resignación de Riestra, que perdió en su segunda presentación en la Copa de la Liga y perdió el invicto del entrenador Matías Módolo, quien no había caído desde que había asumido en la Primera Nacional, al tiempo que había empatado en su presentación en la máxima categoría en el debut frente a Instituto, en Córdoba.



Con este triunfo, Argentinos Juniors alcanzó las cuatro unidades en la Zona A, luego de la igualad en la primera jornada ante River Plate en el Monumental; Riestra se quedó con un punto.



En la próxima fecha, la tercera, Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán, el martes venidero a las 21; mientras que Deportivo Riestra recibirá a Barracas Central el domingo a las 17, en el que será su estreno en Primera División en su estadio Guillermo Laza, el barrio porteño del Bajo Flores.