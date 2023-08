River Plate, campeón de la Liga Profesional 2023, visitará hoy a Argentinos Juniors en un partido válido por la fecha inicial de la Zona A de la Copa de la Liga. El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 21.

En la Copa de la Liga River asoma como el gran favorito, con un equipo encarando una sola competencia y con un plantel de jerarquía. Esta noche uno de sus refuerzos. Ramiro Funes Mori será titular en la zaga.

Su rival, Argentinos, culminó décimo en la LPF a 21 puntos de River, y el motivo de incentivo para los dirigidos por Gabriel Milito es clasificarse para la Copa Sudamericana o la Libertadores del año próximo.

Argentinos es uno de los equipos que mejor juega a nivel local, en su cancha se hace mucho más complejo enfrentarlo.

Las incorporaciones del equipo dirigido por Gabriel Milito fueron Luciano Gondou (Sarmiento), Román Vega (Barcelona B), Alan Lescano (Gimnasia y Esgrima La Plata) y Jonathan Galván (regresó de su préstamos en Racing Club).

No obstante, River no pierde en La Paternal desde hace 10 años, pese a lo complicado que es superar las dimensiones reducidas de la cancha. En total, desde aquel 0-2 en el Torneo Final 2013, suma cuatro triunfos y un empate, incluyendo torneos locales e internacionales.

Los otros cuatro

Otros cuatro partidos se disputarán esta tarde, antes del que jugará River: Arsenal vs. Instituto (14.00); Sarmiento vs. Tigre (16.00); Rosario Central vs. Atlético Tucumán (16.15) y Lanús vs. San Lorenzo (18.30).