Argentinos Juniors y Patronato igualaron 1 a 1 en un partido disputado en la tarde de hoy miércoles en el estadio Diego Maradona de La Paternal, en el que controlaron un tiempo cada uno, y ahora ambos comparten ubicación en la tabla con 14 puntos cada uno.



Los dirigidos por Gabriel Milito parecieron luchar con las dimensiones de la cancha, ya que Cháves se ubicaba como libero fuera del área cuando salían jugando y sus compañeros buscaban obligar a que Patronato se ubique cerca del área.



Delfino propuso que Delgadillo maneje la pelota y así llegó la jugada que originó un penal en favor de los entrerrianos. El ex Vélez concretó un largo desborde, casi hasta el final de la cancha, envió un centro, la pelota le cayó a Junior Arias, quien remató y la pelota le pegó en la mano a Villalba.



El mismo delantero uruguayo convirtió de penal a los 7 minutos y el resultado de 1-0 favoreció el planteo de Delfino, que ubico para Gudiño bien abierto para el contragolpe sobre el sector derecho.



La jugada no pareció penal y el árbitro Espinosa aumento más las dudas, cuando minutos después en una jugada similar a favor de Argentinos Juniors decidió no sancionar penal.



Los movimientos de Gudiño eran acompañados por Delgadillo, manejando la pelota por el sector izquierdo de su ataque para abastecer a Sosa Sánchez y a Arias. En el minuto 35, llego un centro alto al área de Argentinos, Cháves salió fuera del área chica a despejar, golpeó con un puño a Sosa Sánchez y cometió claro penal.



La falta no fue cobrada por Espinoza y además Cháves debió dejarle su puesto a Federico Lanzillotta, ya que se lastimó el tobillo al caer porque se golpeó muy fuerte contra el piso.



En el segundo tiempo, Milito armo una línea de cuatro y lanzo a Mateo Coronel para sumarse a Hauche y Reniero, buscando meter a Patronato contra el arco de Ibáñez.



Y abrir el juego le dio más control de la pelota al local, que fue empujando a los entrerrianos, aunque la última línea de Patronato respondió muy bien.



Así llego el empate de Argentinos a los 24, cuando entre Reniero y Coronel armaron una pared poco precisa en el área chica, los defensores de Patronato no pudieron sacarla y el ex San Lorenzo la empujó en la línea.



Delfino agotó sus cambios para equilibrar las acciones y recuperar el control de la pelota, además de sacar a su equipo que estaba muy cerca de Ibáñez.



Pero a los 39 Luciano Gómez pudo convertir el segundo gol para el local, cuando en el borde del área se sacó un defensor de encima y disparo de zurda pero la pelota pegó en el palo y salió.



Párrafo aparte para el árbitro Espinosa, cuyas actitudes pedantes le costaron hoy un nuevo incidente, esta vez con Milito, que se fue expulsado, luego de acusar al juez de ser un “sobrador”.



En pleno alargue, Argentinos tuvo dos oportunidades en los pies de Lucas Villalba y Sosa, y en esta última, Ibáñez tuvo una atajada notable que le permitió a su equipo llevarse un punto a Entre Ríos.