La inclusión de Ariel Garcé en la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Sudáfrica 2010 fue la mayor sorpresa que se recuerde en los últimos certamenes mundialistas.

El defensor central no había tenido muchas oportunidades en el seleccionado, pero Diego Maradona confió en ese entonces en el jugador de Colón de Santa Fe. ¿Por qué? Maradona nunca explicó la situación, sin embargo, se especuló que había soñado que Garcé levantaba el trofeo de la Copa del Mundo.

Garcé debutó en la Selección en 2003 cuando Marcelo Bielsa realizó una gira con futbolistas que se desempeñaban en el medio local. Siete años después volvió a contar con una oportunidad en la interminable lista de convocados de Maradona para realizar amistosos alrededor del país.

Bandera en el partido despedida de Argentina antes de Sudáfrica 2010

En 2017, Oscar Ruggeri reveló en una entrevista a "Un Metro Adelantado" que era cierto que Maradona lo convocó por un sueño: "Es verdad. Él me contó que soñó con Garcé levantando la Copa del Mundo", explicó el defensor campeón en 1986.

Al poco tiempo, Garcé explicó que una arenga en su primer amistoso (ante Haití) con el equipo fue la clave para ir a Sudáfrica 2010. “Cuando me convocó, no pensaba ir. Sabía que esos partidos ya estaban, era el final del proceso. Era en Cutral Có, con mucho frío, un miércoles... entonces le comenté a mi hermano que no iba. Ahí él me dijo que vaya. Que lo haga por mamá y papá, que ellos me querían ver. Además que era raro decirle que no a la Selección. Me hizo cambiar de opinión”, explicó Garcé en el programa radial La Página Millonaria.

“Faltaba muy poco para que arrancara el partido. La charla la dieron Ariel (Ortega) y Martín (Palermo). Los haitianos estaban con gorra, guantes... hacía un frío, no querían salir. En un momento nos quedamos en silencio en el vestuario y ahí me puse a hablar yo. Me salió algo. Dije que si en ese momento era el Mundial, la Selección éramos nosotros. Me salió algo que estuvo bueno y ahí salimos a la cancha”, agregó el Chino, quien al día siguiente recibió el llamado de un ayudante de Maradona y le contó que tenía posibilidades de ir porque a Diego le había gustado lo que había dicho en la arenga.

Garcé en un entrenamiento en Sudáfrica 2010

Finalmente Ariel Garcé fue a Sudáfrica 2010 y fue el único futbolista de campo que no disputó ningún partido (Diego Pozo y Mariano Andújar tampoco lo hicieron). Una locura de Maradona o una arenga en un partido que poco importaba, pero el defensor puede decir que cumplió el sueño de todos los futboleros: estar en un Mundial con la camiseta de la Selección Argentina.