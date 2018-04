A menos de 60 días del mundial de Rusia 2018, el arquero de River atraviesa un presente impactante, con actuaciones que lo convirtieron en figura durante los últimos partidos. Y este presente lo pone en la mirada de todos los hinchas que reclaman su convocatoria a la Copa del Mundo.

Es el mismo arquero que conquistó América y se ganó la idolatría del fútbol colombiano quien repasa su infancia como hincha de River y su anhelo por vestir la camiseta de la Selección Argentina en una entrevista exclusiva con Revista 1986 en su edición N°70.

– ¿A qué arquero mirás para poder mejorar o corregir cosas?

– En la actualidad, más que nada uno mira y se enfoca en ver en qué puede modificar, corregir, ver alguna cosa de otro arquero. Me gusta mucho el alemán Manuel Neuer, que ataja en el Bayern Múnich. Pero como digo, uno mira mucho fútbol para mejorar.

– Tuviste en estos partidos que jugaste salidas con la cabeza y los pies como Neuer

– Trato de mejorar día a día en ese sentido. Obviamente, no soy el mejor, como él. Pero trato de mejorar en todas las características del arquero: con los pies, los reflejos y los demás aspectos de un arquero. Pero más que nada es mejorar día a día, como dije antes, para tener un nivel óptimo cada partido que pase.

EL HINCHA DE LA INFANCIA

– ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia como hincha de River? ¿Tu familia compartía ese sentimiento?

– Mi familia sí, mi mamá es de River, hay varios que son hincha del club. Y yo siempre de chiquito, a veces no tenía la posibilidad en ese entonces, por las distancias, de venir a ver un partido, pero los seguía siempre por televisión, siempre los miraba. Siempre me ha gustado desde chico River, siempre estuvo mi admiración por el club.

– ¿A quién admirabas o de quién tenías un póster en tu habitación?

– En ese entonces estaba Enzo Francescoli, el Burrito Ortega, el mismo Gallardo, que hoy lo tengo de técnico. El Mono Burgos también, al que admiraba mucho. Me acuerdo que tenía el póster del equipo completo de ese momento.

SUEÑOS DE SELECCIÓN

– ¿Ya es una obsesión para vos esto de jugar en una selección o sólo es siempre aspirar a más?

– La idea mía hoy en día es, ya que uno está acá en la Argentina jugando en un equipo grande como es River, aspirar a la Selección Argentina. En su momento tuve la idea de Colombia y no hubo muchas posibilidades en ese momento, entonces uno que está ahora en la Argentina, quizás con un poco más de posibilidades, tratar de aspirar a la Selección de acá. Como dije antes, seguir trabajando, seguir mejorando día a día, seguir manteniendo un nivel alto para poder tener la chance de ser llamado y que esté en la órbita del técnico.

– ¿Qué sentirías si tenés el mejor rendimiento en River, cumplís con todo a nivel objetivos y no sos convocado para ir a Rusia?

– Nada, seguir trabajando. Uno no se puede bajonear, no se puede decepcionar por eso, porque no es llamado. Creo que las posibilidades van a estar, no sé si para el Mundial de Rusia. Pero a lo mejor para más adelante, para un futuro, las posibilidades en la Selección pueden estar. Por eso, creo que si uno no es llamado ahora para el Mundial no hay que bajonearse, uno tiene que seguir trabajando, seguir con la mentalidad que más adelante pueda tener la oportunidad, repito seguir trabajando, seguir mejorando día a día, si no es ahora será más adelante.

– Siendo de la misma ciudad que Sampaoli, ¿lo conocés en persona?

– Sí, tuve la oportunidad en algunas vacaciones de poder cruzármelo en Casilda, porque en la ciudad nos conocemos todos. Él salió de la liga local, dirigió el equipo de la liga, por eso siempre tengo la posibilidad de cruzarlo. A veces por los tiempos no es fácil, pero sí lo saludo y tengo buena relación con él.

– ¿Te ha expresado algo aunque sea mínimo como para que te ilusiones?

– No, no tuve diálogo sobre eso con él. Creo que como todo jugador, en la mente siempre uno va a querer estar o ser llamado a una Selección. Es el sueño que cualquier jugador tiene o piensa en alguna vez estar. Entonces bueno, es la idea. Pero bueno, como digo siempre, seguir trabajando. Si uno hace las cosas bien en River, le va bien, las posibilidades son aún mayores.

– A los hinchas de Nacional les prometiste que vas a volver a retirar allá, en base a eso, ¿cómo proyectás tu carrera, está en tu cabeza jugar en Europa también?

– Me comprometí con la gente del Nacional y eso lo voy a cumplir porque fue mi palabra y las palabras hay que cumplirlas. La verdad en que en este momento no estoy pensando lo que va a ser después de acá. Estoy pensando solamente en River, en poder triunfar en la institución, en poder dejar una historia en el club, después el futuro se va viendo mientras pasen los años. Pero como dije, me comprometí con la gente hay que cumplir la palabra, entonces algún día, no sé cuándo, volveré a Atlético Nacional.

Fuente: Revista 1986