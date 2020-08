En los últimos días, los hinchas de River recibieron con alegría la noticia de que Franco Armani no tenía ninguna intención de escuchar ofertas, ya que quería permanecer en el club. Sin embargo, el arquero declaró en un medio colombiano que quería terminar su carrera en Atlético Nacional, por lo que su salida de Núñez se terminará dando más temprano que tarde.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda"", expresó el 1 en diálogo con Rincón Del Deporte.

Lo cierto es que, a los 33 años (cumple 34 el 16 de octubre), la intención del de Casilda es permanecer en el Millonario porque considera que así tendrá más chances de seguir en la Selección y llegar al Mundial de Qatar 2022. Justamente en julio de ese año se termina el actual contrato que lo vincula al club de Núñez, cuando ya esté pronto a cumplir 36. ¿Será ese el momento de regresar a Colombia?

En Atlético Nacional, Armani es prócer, ídolo absoluto. Defendió la camiseta del Verde durante siete temporadas, en las que jugó 249 partidos y obtuvo nada menos que 13 títulos, el jugador más ganador de la historia del club. Entre ellos se destacan la Copa Libertadores 2016 y la Copa Sudamericana 2017.

Fuente: TyC Sports