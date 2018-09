El arquero "millonario" volvió a ser figura importante de su equipo. Sobre el final le sacó un tremendo cabezazo a Emmanuel Mas.

El arquero de River Plate Franco Armani dijo que su equipo logró un "merecido" triunfo por dos a cero en el Superclásico frente a Boca Juniors, en la Bombonera, ya que jugó el partido como lo tenía que jugar, con mucha "hombría y coraje" frente a un "duro" rival. "Considero que logramos un merecido triunfo frente a un duro rival, porque jugamos el clásico como se tenía que jugar, con mucha hombría y coraje", expresó el ex guardavallas de Atlético Nacional de Medellín, Colombia.



Posteriormente, Armani se mostró "orgulloso" por el rendimiento que tuvieron sus compañeros, ya que "dejaron todo dentro de la cancha".



El delantero Lucas Pratto, por su parte, opinó: "Ganamos un partido que fue parejo y que se definió por pequeños detalles, y además porque tenemos una gran defensa y un gran arquero".



En tanto, el mediocampista Enzo Pérez, reconocido simpatizante del club de Núñez, manifestó que "es grandioso ganar en la Bombonera" y agregó que River "es un equipo que deja todo dentro de la cancha". "Hicimos un partido casi perfecto tácticamente, ya que no dejamos que ellos hagan su juego, y para eso los presionamos bien en la salida. Fuimos justos ganadores", completó el ex jugador de Valencia de España.