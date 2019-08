Acostumbrado a sobresalir por sus atajadas, Franco Armani protagonizó el fin de semana un episodio particular: tras la victoria de River 3-0 contra Lanús, Agustín Rossi, portero visitante, se acercó a saludarlo, pero el guardameta de la Selección lo desairó, dejándolo con la mano extendida. Según pudo averiguar Infobae, el ex Deportivo Merlo y Ferro estaba enojado con Rossi a partir de unas declaraciones del ex Boca, en las que no dejó bien parado a su colega.

"Hubo partidos en los que se valoró más un atajada de Armani y el trabajo de equipo, y en Boca o en los otros clubes no pasaba. Siento que Armani tuvo mejor prensa, hubo partidos en los que yo capaz atajé una pelota importante, pero se hablaba más de un gol de "Carlitos" Tevez, o de lo que sea. Y en los partidos en los que a él le tocó sacar una pelota, se magnificó más la atajada que el gol", fue una de las frases que no le gustaron a Armani.

Pues bien, en diálogo con Fox Sports, el arquero se refirió a la escena polémica. Y no negó que entre los guardavallas existe un cortocircuito irresoluto. "Eso queda en el campo de juego, no quiero seguir hablando, no me gusta hablar mucho; ya está, es pasado", señaló. Y cuando Sebastián Vignolo, conductor del programa, insistió sobre el tema, Armani agregó: "No pasó nada, quedó en el campo de juego y ya está. No quiero volver a tocar ese tema".

Armani, sobre los insultos que recibió en la Selección

El portero también habló de lo sucedido en la Copa América: en la segunda fecha de la fase de grupos, ante Paraguay, recibió algunos insultos por parte de los hinchas argentinos, hecho que revirtió con el penal atajado a Derlis González. Como desahogo, se llevó el índice a la boca, en señal de silencio.

"Fue un un poco de todo. Con Colombia nos habían llegado dos veces y nos habían convertido las dos veces, y uno sin poder hacer nada. Con Paraguay también: primera opción de gol y 1-0 abajo. En el penal, lo pude atajar, y me saqué todo eso. Y tenía un poco de bronca porque en el primer tiempo había ido al arco y sentía que me puteaban; en el segundo tiempo también. Y decía: 'En vez de alentar a la Selección me van a putear a mí'. E inconscientemente, cuando atajé el penal, me salió todo. Me molesta que vayan a putearme en lugar de alentar a la Selección", concluyó.

¿Por quién hinchó su esposa en Argentina-Colombia?

Por último, un dato de color. Armani está en pareja con la colombiana Daniela Rendón. Y en Brasil 2019, Argentina perdió 2-0 ante el país de origen de su esposa, en el cual el arquero es ídolo de Atlético Nacional de Medellín. ¿Por quién hinchó Daniela? "Apoyando al marido, estaba, con la camiseta con el Armani atrás. Después me dijo 'yo quería que el partido terminara empatado, un 0-0 sin goles'", reveló Franco.