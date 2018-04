No quiere café. Franco Armani contó que frenó sus trámites para ser ciudadano colombiano.

Franco Armani, arquero de River que pasa por un gran momento futbolístico, aseguró que sueña con "jugar el Mundial" de Rusia con el seleccionado argentino y también con "ganar la Copa Libertadores de América" con los Millonarios.



Armani, quien fue campeón de la Libertadores con Atlético Nacional de Medellín en 2016 y es ídolo en Colombia, espera el llamado de Jorge Sampaoli para el seleccionado que irá al próximo Mundial, aunque sabe que no será fácil.



"Primero estoy contento por el presente y disfruto el día a día de estar acá en River. Después están las ganas y el sueño de estar en la Selección, de ser llamado. Yo trabajo y me esfuerzo para eso. La fe y la ilusión están intactas", expresó Armani en rueda de prensa.



"Puede ser que me juegue en contra no haber hecho el proceso de la Selección ni atajar en Europa pero seguiré trabajando para tener esas posibilidades. Tengo el sueño de estar. Acá el secreto es el trabajo, es el resultado que te hace mantener el nivel y es algo que vengo sosteniendo desde hace varios años", añadió.



Con respecto a si podría tener la nacionalidad colombiana y jugar el Mundial para el seleccionado que dirige José Pekerman, Armani explicó: "El tema de la selección colombiana es así. Yo empecé los trámites de nacionalidad el año pasado por mi señora, que es colombiana, y mi futuro es vivir ahí. Por eso, no me comuniqué con nadie de Colombia".