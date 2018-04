Arco cerrado. Jugando en Atlético Nacional, la marca de Armani fue de 1.046 minutos con el arco sin recibir goles. ¿Podrá igualarlo en River?

En poco más de dos meses, Franco Armani hizo que por primera vez en mucho tiempo los hinchas de River no recordaran con nostalgia a Marcelo Barovero, el mejor arquero de los últimos años en Núñez. El ex Atlético Nacional ya había llamado la atención de todos, incluso del técnico de la Selección, con sus enormes atajadas y, en apenas 5 partidos, superó la mejor marca de "Trapito" con el arco invicto.



Lo mejor de Barovero en ese rubro fue entre fines del 2014 y principio del 2015. Estuvo cuatro partidos sin recibir goles: la final de vuelta de la Copa Sudamericana, contra Quilmes por el Torneo de Transición, y los dos partidos de la Recopa contra San Lorenzo, con un total de 473 minutos teniendo en cuenta el último gol previo y el primero posterior.



Armani llegó a su cuarta valla invicta contra Emelec en Ecuador (antes Independiente Sante Fe, también por Copa, más Racing y Rosario Central por la Superliga) con 439 minutos y a los 34 minutos del partido contra Arsenal, superó la marca de "Trapito".



Para eso, tuvo que sacarle un gran mano a mano a Alanis y un rato más tarde lo salvó el palo con el mismo ejecutor.



Pero Armani no se quedó con el récord. Mantuvo la valla invicta contra Arsenal y sumó así su quinto partido sin recibir goles, algo que no ocurría desde marzo del 2002, cuando el arquero era Ángel Comizzo. Ahora el casildense acumula 530 minutos con el arco cerrado y va por más.

El primer grito de Quintero



Después de poco más de 500 minutos en cancha (muchos de ellos, de a ratitos y entrando desde el banco de suplentes), el colombiano Juan Fernando Quintero convirtió ayer su primer gol con la camiseta de River. Él mismo inició la contra, habilitó a Rodrigo Mora y terminó soplando la pelota debajo del arco. Así, el "Nalgón", contribuyó para la victoria del Millonario y prolongó su buen momento: en los últimos encuentros había ingresado con destellos de talento, mostrando los motivos que llevaron a Gallardo a levantar el pulgar para su contratación.



El nacido en Medellín firmó su contrato con River a fines de enero. Fue un préstamo con el Porto de Portugal hasta diciembre de este año, por el cual el club de Núñez abonará 300.000 euros. A su vez, el zurdo tiene una opción de compra del 50% de su pase a cambio de 3.500.000 euros. Tiene 25 años y pasado por Europa y la selección colombiana.