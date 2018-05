"No me puedo meter porque no sé realmente lo que ha pasado. Sé que tuvo una lesión y que fue desafectado. Sé hasta ahí nomás". De esta manera, uno de los tres arqueros de la Selección, Franco Armani, respondió a la consulta por la salida de Sergio "Chiquito" Romero de la lista de 23.

En medio de la controversia que generó la desafectación de Romero, ya que hay especialistas que afirman que la recuperación de la lesión demandaría sólo tres semanas, Armani no aportó mucha claridad. En ese sentido, remarcó que "no sé realmente lo que ha pasado".

De todas maneras, más adelante, durante la conferencia de prensa que brindó este jueves junto a Cristian Pavón, se solidarizó con su colega. "Es muy doloroso y a uno lo conmueve porque es la lesión de un compañero. Mucha fuerza y ánimo. Va a salir adelante", manifestó.