Manuel Armoa Morel se hace cargo de lo que le toca con una asombrosa madurez. A sus 19 años, hace rato dejó de hablar como juvenil o como el jugador que busca sumar experiencia para hacerlo como lo que es, una de las figuras del equipo más ganador en la historia del vóleibol argentino. UPCN viene de conquistar la Supercopa, el primer torneo de la temporada 2022/23 al superar al Ciudad Vóley de Facundo Conte; y el MVP, el jugador más valioso de la final, fue justamente el receptor punta sanjuanino, quien además fue el máximo anotador con 23 puntos. "Empezar así después de una pretemporada tan larga, tan agotadora, a la que en lo personal también le sumé una etapa con la selección argentina, me pone feliz. Es un premio al sacrificio, el esfuerzo paga", aseguró Armoa Morel.

La Supercopa se jugó en Mar del Plata y los sanjuaninos primero superaron al local Once Unidos y luego se midieron en la final ante Ciudad Vóley, que justamente el año pasado había vencido a UPCN en este torneo apertura, jugado en San Juan. Fue en la inauguración de su estadio y por eso había sensación de revancha en Los Cóndores, que se desquitaron con un sólido 3-0 (25-23, 32-30 y 25-22).

"El equipo jugó muy bien, cada uno haciendo su parte y donde le tocó estar. Es un gran grupo, nos ayudamos unos a otros y eso se nota en la cancha. El año pasado no habíamos empezado bien la temporada y ahora nos tocaba enfrentar al mismo rival, que tiene grandes jugadores y hombres de mucha trayectoria como Conte. Pero tuvimos un buen juego y cumplimos el primer objetivo", indicó el receptor punta.

Y agregó: "Venimos de una pretemporada muy larga, en la cual hubo mucho trabajo en lo físico, se sufrió bastante y se jugó poco. Se trata de etapas en las que pasamos mucho tiempo en el gimnasio, entrenando en lugares que no son habituales como las dunas o la montaña y todo para llegar de la mejor manera a la competencia. No digo que otros equipos no lo hagan, sólo que esta es la forma de trabajar de UPCN, en la que se deja mucho. Por eso disfrutamos ganar y poder levantar la copa, del torneo que sea".

Tras el regreso del equipo a San Juan desde la costa argentina, habrá poco descanso porque UPCN se enfocará ahora en la Liga Argentina, a la que conquistó en 9 ocasiones. El torneo comenzará el 3 de noviembre con el primero de los siete Tour que conformarán la fase regular. En el club Ciudad, ese día 3, los campeones jugarán ante Amuvoca, que hará su debut en la A1, para luego medirse ante River (4/11) y Gross Paracao (6/1).

"Queremos el título de los dos dígitos. Sabemos que será difícil y que tenemos un camino largo por delante. Vamos a ir partido por partido para llegar lo más afilados a play off e intentar seguir sumando estrellas a esta hermosa camiseta", indicó Manu.

Artillero

36 Puntos anotó Armoa en dos juegos de la Supercopa. En la final marcó 23.