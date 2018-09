El otrora jockey siempre está dando una mano en la organización.

Empleado de la sección arbolado de la Municipalidad de la Capital, Julio Arnáez, fue durante 20 años jockey y ahora, alejado de la actividad siempre está en el hipódromo ayudando en lo que le pidan. "Corrí varios Sarmiento y nunca pude ganarlo, lo más cerca que estuve fue tercero con una yegua, Neara", contó quien en 1979 ganó el San Jerónimo en Córdoba montando a Speed, caballo que ese mismo año ganó el clásico sanjuanino montado por Juan Aracena.



Con sus 63 años a cuestas, Arnaez, explicó que "su vida" son los caballos. "Me he criado en el hipódromo, soy vecino de la zona y todos los días vengo por aquí para ayudar en lo que haga falta, si hay que bañarlos, los baño, si hay que varearlos, también".



Ayer estaba en la zona del disco controlando que los niños que llegaron hasta la pista no se acercaran a lugares peligrosos. "Esta es una gran carrera y toda la gente quiere verla de muy cerca y es complicado", explicó.