Definición. El Sub-17 busca campeón.

Luego de que Argentina y Ecuador cerrarán la etapa inicial, los seleccionados de Colombia y Brasil, por el grupo A y Uruguay y Venezuela por el grupo B, definirán el torneo en tres fechas todos contra todos. Sin formato de semifinales y finales, la próxima ronda final tiene previstas 3 fechas a disputarse desde hoy miércoles 21, el viernes 23 y el domingo 25 del corriente, todos contra todos y la selección que acumule mayor cantidad de puntos, será la campeona en territorio sanjuanino.



Vale aclarar que este campeonato otorga 2 plazas para el Mundial de la categoría que se realizará en Uruguay 2018. Por ello las celestes ya están clasificadas, y las 2 plazas saldrán de las 3 selecciones que llegaron a la ronda final: Colombia, Brasil y Venezuela, quien es el último campeón.



Hoy miércoles se jugarán los primeros cruces, desde las 18 Colombia se enfrentará a Venezuela -actual bicampeón de la categoría-, mientras que desde las 20,15 harán lo mismo Uruguay y Brasil.



De esta manera, el fixture de la próxima ronda, Fase Final, es el siguiente:





FASE FINAL



Miércoles 21 de Marzo



18: Colombia vs Venezuela



20,15: Uruguay vs Brasil



Viernes 23 de Marzo



18: Uruguay vs Venezuela



20,15: Colombia vs Brasil



Domingo 25 de Marzo



18: Brasil vs Venezuela



20,15: Colombia vs Uruguay.