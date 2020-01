Luego de varias horas de debate, la Mesa Directiva de la Superliga definió la fecha para el reinicio del campeonato: no se modificará el calendario previsto y volverá la actividad el fin de semana del 24 al 26 de enero. "Aprobamos arrancar el torneo como estaba estipulado", informó Mariano Elizondo, el presidente del organismo tras el cónclave con los clubes.

Después de una votación reñida entre las 24 instituciones, la fecha de comienzo del certamen no se moverá pero sí debatirán en los próximos días la posibilidad de modificar la jornada 18 que se debería disputar entre el martes 28 de enero y el jueves 30. "Vamos a trabajar en la mesa para poder modificar algunas fechas, sobre todo por el calendario de algunos clubes que juegan Copa Sudamericana, Copa Libertadores y jugadores cedidos al preolímpico. El torneo arranca el otro fin de semana y seguiremos trabajando en la mesa con las fechas hacia adelante", explicó Elizondo, quien puso el plazo para esta decisión entre el próximo viernes o el lunes.

Se analiza que las semis de la Copa de la Superliga sean a un sólo partido y no dos.

Cabe destacar que el foco de conflicto inicial estuvo por los futbolistas citados para el preolímpico que se disputará en Colombia y comenzará mañana con el encuentro entre el local y la selección argentina. La escalada llegó a tal punto que la AFA emitió un comunicado días atrás en el que mostraba su enojo por el calendario que había programado el torneo para el reinicio. De hecho, Claudio Tapia, presidente de la AFA, cuestionó duramente a la Superliga, aunque Elizondo ayer decidió no responderle al dirigente sanjuanino que comando el fútbol del país.



CRONOGRAMA

Luego de tantas idas y vueltas, se definió que la primera fecha de este año, la 17ma de la Superliga, se disputa de la siguiente manera: viernes 24 de enero: 17.35 Aldosivi vs. Lanús, 19.40 Gimnasia de La Plata vs. Vélez, 21.45 Rosario Central vs. Huracán, 21.45 Unión vs. Argentinos Juniors; sábado 25 de enero: 17.35 Arsenal vs. Newell"s, 19.40 San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata, 19.40 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Colón, 21.45 Godoy Cruz vs. River; domingo 26 de enero: 17.35 Banfield vs. Patronato, 17.35 Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba, 19.40 Racing vs. Atlético Tucumán, 21.45 Boca vs. Independiente.

Como anticipó el CEO de la Superliga, Mariano Elizondo, la fecha 18va es la que puede posponerse para más adelante para evitar perjudicar a equipos que cedieron sus jugadores al Preolímpico.