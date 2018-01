Tranquilo. Fue el regreso a la actividad de Unión de Villa Krause. Los jugadores se entrenaron en un complejo de canchas del Médano de Oro y estuvieron casi todos. Hubo dos ausencias que no continuarían en el club por decisión propia, en tanto que el mediagüino Carlos Méndez sería la única incorporación.

No se habla de otra cosa. En Unión ponen los pies en la tierra y saben que el objetivo principal en la Reválida del Federal "A" será primero asegurar la permanencia. Por eso, ayer el plantel conducido por Ernesto Fullana comenzó con la pretemporada en un predio de canchas del Médano de Oro para llegar en la mejor manera a esa instancia. Esta preparación tendrá final dentro de un mes cuando el 4 de febrero visite a Maipú en Mendoza.



Ayer a las 18, el plantel se reunió en el complejo de canchas para arrancar con la preparación. Una charla en el centro de la cancha junto al entrenador fue el puntapié inicial en la pretemporada y contó con la presencia del único refuerzo: Carlos Méndez. El delantero oriundo de Sarmiento, se presentó a entrenar ayer aunque todavía no arregló su contratación con la dirigencia.



En cuanto a las bajas mucho se habló hace unos días atrás. La Comisión Normalizadora que rige los destinos de Unión analizó el presupuesto y se analizó hacer una nueva reducción del plantel, pero esos nombres que en un principio se habían consensuado en darles de baja, ayer se presentaron a entrenar. Según se supo, la dirigencia continuará analizando esa situación y es probable que no se den todas esas bajas. Lo cierto es que en el inicio de la pretemporada hubo dos ausencias: Curti Gómez y Viceconte. Esos jugadores se encontraban en esa lista de esas posibles desvinculaciones y es casi un hecho de Curti Gómez se desvinculará para seguir sus destinos en otro club. Donaire, Pariani y Lepe, que también se encontraban en esa lista de salidas, estuvieron presentes mostrando su interés por continuar.

Un gustito. El primer día de actividad tuvo mucho trabajo físico pero claro, por unos minutos los jugadores se dieron el gusto de hacer fútbol. El Azul ya puso primera de cara a la Reválida.



Unión arrancó este 2018 con ilusiones renovadas y con la misión de corregir la imagen mostrada el semestre anterior. Ya conoce el fixture para la Reválida y sabe que no será un trámite fácil. Si bien son rivales conocidos, esta vez el hecho de jugar con el promedio para zafar del descenso le meterá una presión extra a todos, que tendrán por obligación sumar no solo de local sino también rescatar algún punto de visitante.



Debutará el 4 con Maipú y en la segunda fecha también jugará en esa condición pero ante Huracán Las Heras. Fullana manifestó que el objetivo principal será sumar para que la permanencia en el certamen no corra peligro, aunque también la Copa Argentina donde tendrá como rival a Desamparados con partido ida y vuelta, también le pondrá un plus de motivación al conjunto de Villa Krause.