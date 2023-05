El próximo 20 de mayo el Mundial Sub 20 iniciará oficialmente en terreno argentino y San Juan será una de la subsedes. El público está ansioso por volver a ver a la Albiceleste que será dirigida por Javier Mascherano y la AFA finalmente publicó cómo será la venta de entradas para el máximo certamen de la categoría. La misma tendrá un formato muy similar al que se utilizó para los amistosos de la mayor frente a Panamá y Curazao en la pasada ventana internacional de marzo: formato online, precios limitados y fila virtual.

La plataforma DeporTick ya tiene cargados todos los tickets disponibles del torneo. No habrá venta presencial ni por ventanilla en los estadios y todas las localidades se venderán a través de Internet. Las provincias que recibirán los distintos partidos de la Copa del Mundo se pusieron de acuerdo con el máximo órgano del fútbol para que los boletos tengan un valor accesible para el público. La idea es que con el pago de una sola entrada se pueda presenciar los dos partidos que se disputan en el mismo estadio.

Por ejemplo, la jornada 1 en Santiago del Estero el sábado 20 de mayo tendrá dos partidos: Guatemala-Nueva Zelanda (desde las 15hs) y Argentina-Uzbekistán (a partir de las 18). Los hinchas podrán adquirir tickets de $3000 o $4000 dependiendo la ubicación. Los menores de 3 años no abonarán entradas.

Los precios serán similares en todos los encuentros de la fase de grupos. Para ejemplificar con una fecha: para ver Uruguay-Inglaterra y Túnez-Irak el jueves 25 de mayo en La Plata se podrá pagar boletos desde $3000.

Los encuentros de octavos de final en La Plata, Mendoza, San Juan o Santiago del Estero costarán lo mismo. A partir de cuartos de final, se puede ver que los tickets más baratos están desde los $4000 y hay incluso algunos de $5000.

No se informó si habrá venta de entradas de forma presencial en San Juan

La jornada de semifinales se llevará a cabo el jueves 8 de junio (a las 14.30 y 18hs) en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La entrada menos costosa será de $4500 y ya hay disponibles algunas de $6000.

La final –y duelo por el tercer puesto– se celebrará el domingo 11 de junio también en La Plata. A las 14.30 definirán el tercer escalón del podio y a las 18 será el turno de iniciar el choque por la Copa del Mundo juvenil. ¿El valor de las entradas? De $6000 a $8000.

LA AGENDA DE ARGENTINA

*Sábado 20-5 vs. Uzbekistán en Santiago del Estero (18hs)

*Martes 23-5 vs. Guatemala en Santiago del Estero (18hs)

*Viernes 26-5 vs. Nueva Zelanda 18hs en San Juan (18hs)

SI AVANZA EN EL MUNDIAL

*Octavos de final: 1A vs. 3C/D/F en San Juan (miércoles 31-5 a las 18hs) / 2A vs. 2C en Mendoza (martes 30-5 a las 18hs) / 3A vs. 1C en San Juan (miércoles 31-5 a las 14.30hs)

*Cuartos de final: 1A en Santiago del Estero (domingo 4 de junio a las 14.30hs) / 2A en San Juan (sábado 3 de junio a las 14.30) / 3A en San Juan (sábado 3 de junio a las 18hs)

*Semifinal: 1A en La Plata (jueves 8 de junio a las 18hs) / 2A en La Plata (jueves 8 de junio a las 14.30hs) / 3A (jueves 8 de junio a las 18hs)

*Final o tercer puesto: domingo 10 de junio en La Plata (14.30 tercer puesto y 18hs final)