Desde la Selección no pasaron por alto el hecho de que Lionel Messi, flamante capitán del equipo que se consagró en la última Copa América, cambiará de club por primera vez en su carrera profesional. A través de las redes sociales, la AFA le dedicó un emotivo video en el que repasan parte de sus proezas con la camiseta albiceleste pero resaltan todas las cosas buenas que tiene el rosarino y son de índole personal. “Arriba campeón” está referido a lo que Leo hace en la cancha y también fuera de ella.

El compilado de imágenes van desde su última aparición pública entre lágrimas en la conferencia de prensa con la que se despidió del Barcelona y se remonta a sus inicios como futbolista, de adolescente, haciendo jueguitos en su Rosario natal. Pero también se enfoca principalmente en momentos íntimos con su círculo de confianza: Messi saltando en la cama elástica, tomando mates o jugando al fútbol con sus hijos. Sobre el final, el abrazo eterno que se dio con Antonela Roccuzzo en el aeropuerto tras haber ganado la Copa América.

“Arriba campeón, que esto acá no se termina. Demostrale al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. Pasa que es argentino y parece increíble que nos pasen las cosas que pasan. Pero lo más increíble de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda”, son algunas de las frases que aporta la voz en off que acompaña al video.

No faltaron sus poses con los Balones de Oro que consiguió, la icónica celebración en el Barça cuando mostró la camiseta de Newell’s que alguna vez usó Diego Armando Maradona y el festejo con la medalla del primer puesto en la última Copa América de Brasil.

"¡Arriba campeón!", dice el video emotivo con el que la #SelecciónArgentina le envió su apoyo a Leo Messi, tras su salida del Barcelona.



�� @afa pic.twitter.com/CECas2Ioad — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 9, 2021

El texto del video que le dedicó la AFA a Lionel Messi:

“Arriba campeón, que esto acá no se termina. Demostrale al mundo una vez más que no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida. Arriba campeón, que al mejor del mundo también le pasa. Pasa que es argentino y parece increíble que nos pasen las cosas que pasan. Pero lo más increíble de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda. Vayas donde vayas. Arriba campeón. Que hay un pueblo que te admira, que quiere verte feliz. Que corre con vos. Que llora con vos. Que sueña con vos. Que sabe de memoria lo que te pasa. Porque sabe lo que se siente cuando la vida te acorrala. Cuando la suerte se hace esquiva. Pero también sabe que no hay nadie mejor que vos para salir de esa esquina. Arriba campeón. Que esa leyenda argentina sigue viva. Porque le enseñás al mundo día tras día que el verdadero campeón es el campeón de la vida. Arriba campeón”.