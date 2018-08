Firme. Guido Pella resolvió en tres sets su partido ante el juvenil noruego, Casper Ruud.

El tenista bahiense Guido Pella pasó por encima ayer al noruego Casper Ruud en tres sets y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que se disputa en Nueva York.



Pella, 66º del ranking de la ATP, no tuvo dificultades para deshacerse del joven noruego de 19 años por 6-4, 6-4, 6-1 en apenas dos horas y ocho minutos de partido.



El argentino realizó un encuentro sobrio y sin apenas errores en el que su primer servicio marcó la diferencia.



No en vano, apenas cometió dos errores no forzados, sumó 9 "aces", tuvo un acierto del 69% con su primer saque y ganó el 84% de los puntos con el mismo.



Además, aprovechó cinco de los ocho quiebres de los que gozó y salvó el único que podría haberle hecho su contrincante.



El albiceleste, que iguala con esta victoria el mejor resultado de su carrera en el US Open, chocará ahora contra el ganador del duelo entre el británico Kyle Edmund y el italiano Paolo Lorenzi.



En tanto, otros dos argentinos fueron eliminados rápidamente del certamen. Carlos Berlocq, 172º del ranking, dio batalla pero no le alcanzó para superar al canadiense Milos Raonic (24º), que se impuso por 7-6 (4), 6-4, 1-6 y 6-3. Del mismo modo, Guido Andreozzi (113º) cayó frente al estadounidense Jack Sock (18´) por 6-0, 7-6 (7-4) y 6-2. Mientras que al cierre de la edición, debutaba Juan Martín Del Potro (3º) ante el local Donald Young.

Batacazo



La primera gran sorpresa del Abierto de Estados Unidos no se hizo esperar y llegó de la mano de la eliminación de la número uno del mundo en el ranking femenino, la estonia Kaia Kanepi, a manos de la rumana, Simona Halep, con parciales de 6-2 y 6-4.