Arsenal consiguió hoy su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional tras derrotar por 3-2 a Godoy Cruz, que volvió a ser local en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza luego de más de quince años, en un partido de la novena fecha del grupo A.



Jesús Soraire (20m. PT), Lucas Albertengo (29m. ST) y Bruno Sepúlveda (31m. ST) marcaron para Arsenal, mientras que Ezequiel Bullaude (25m. ST) y Tomás Badaloni (33m. ST) descontaron para el local.



La alegría de Godoy Cruz por volver a su estadio luego de más de quince años siendo local en el estadio Malvinas Argentinas no pudo ser completa por la efectividad de Arsenal.



Los de Sarandí lograron su primera victoria en el torneo luego de seis derrotas y dos empates y confirmaron la levantada luego de la igualdad de la semana pasada contra River Plate (0-0), aunque los cinco puntos todavía no le permitieron salir del último puesto de la tabla del grupo A.



El "Tomba", que recibió el aliento de cientos de hinchas que se acercaron a las inmediaciones del estadio, no fue el mismo que venció a Racing (4-2) en Avellaneda y desaprovechó la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación.



En la cálida mañana mendocina y un día después de la postergación del partido por los problemas logísticos que sufrió Arsenal para llegar a la provincia, el equipo visitante fue efectivo en el área rival y amargó el regreso de Godoy Cruz a su casa.



El equipo de Sergio Rondina abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo por el gol de Jesús Soraire con un fuerte remate de volea y acomodó el trámite a su gusto ya que esperó la reacción del local.



Luego de varios intentos, el "Bodeguero" llegó al empate a los 25 minutos del segundo tiempo a través de Ezequiel Ballaude pero la igualdad duró poco ya que los cambios del "Huevo" Rondina tuvieron rápido efecto en el marcador.



Los delanteros Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda, quienes habían ingresado minutos antes del empate local, le dieron nuevamente la ventaja a Arsenal en una ráfaga de dos minutos.



El equipo del "Gallego" Méndez pagó caro sus desatenciones pero dos minutos después pudo reaccionar con el descuento de Tomás Badaloni, a los 33', aunque no le alcanzó para llegar al empate.