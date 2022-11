El patinaje artístico avanza con los programas cortos en Junior, en el Parque Olímpico (Buenos Aires) y sus patinadores arriesgan todo por las medallas de oro. Los programas cortos para patinaje libre junior tienen seis elementos obligatorios. Entre los elementos mejor valorados se encuentran el salto combinado y el giro combinado. Con la clasificación actual, España tomó la delantera tanto en Femenino como Masculino, aunque queda mucho camino.

Las tres mejores patinadoras en el ranking mundial de patinaje están en competencia. Sira Bella Gallardo (España) lidera con 66,96 puntos, tras un programa en el que patinó al ritmo de la Cumparsita. Gioia Fiori de Italia ocupa el segundo lugar, con un programa con la música de Don't cry for me Argentina (62,20). En tercera posición está la portuguesa Catarina Craveiro, quien con la música de St. James Ballroom suma 52,56.

En varones, Lucas Yáñez Pérez (España) demostró por qué es el primero en el ranking mundial al anotar 88,77 puntos con su programa a Flor de la Noche. Aleix Bou (España) lo escolta con 77,42 puntos, al son de Here Comes The King. Y Juan Rodríguez (Argentina) obtuvo el tercer lugar con 52,45 puntos y patinando con Tango Amore.