Perder en Madryn tenía sus daños colaterales. En los planes del Atlético San Martín, volverse del Sur con las manos vacías no cerraba porque de los 9 puntos que restan por jugar, sólo seis están al alcance del conjunto verdinegro por la famosa fecha libre de la penúltima fecha de la Zona A. Esa desventaja con el resto, lo podía dejar afuera del primer gran objetivo del año: el Reducido. Hoy, con la fecha 35 ya jugada, los números se aliaron al destino de San Martín y sigue en zona de clasificación. Un dato no menor que Marcos Arturia no deja pasar y potencia de cara al partido del sábado próximo ante Defensores Unidos.

"Se dieron los resultados y quedamos dentro del Reducido pese a lo que nos pasó contra Brown. Eso ayuda mucho porque verse fuera por ahí acelera los tiempos y la desesperación no es buena consejera. Ahora, dependemos de nosotros y creo que logrando el resultados que todos queremos el sábado, podemos dar un paso muy grande como para clasificar entre los 8 primeros que fue el primer gran objetivo que nos propusimos. Eso suma, ayuda. Dependemos de nosotros y no podemos equivocarnos mas", analizó el delantero mendocino mirando lo que será el choque de este sábado a las 16,30.

En esa escala de objetivos, Arturia fue más que claro: "Lo primero es quedar bien parados para la clasificación al Reducido, en eso estamos mentalizados. Hay que asegurar el triunfo en San Juan y luego sí meternos en lo que es el desafío de Copa Argentina. Eso es algo muy lindo, una prueba que si podemos superar nos puede meter después entre los cuatro mejores y capaz que hasta contra un equipo de nuestra misma categoría como Chaco For Ever, que se eliminará con Defensa. Pero para eso falta, ahora es ganar el sábado como sea".

Arturia sabe muy bien que nadie tiene el puesto ganado en San Martín y todos los días rinde la prueba para poder ser titular en el ataque, en una posición que no es naturalmente la suya porque no es centrodelantero de área sino que sus cualidades pasan por ser mediapunta, con más asociación para el juego y movilidad: "Uno deja todo lo que tiene. Yo trato de ser útil al equipo desde mi posición y creo que el entrenador encontró en mis cualidades lo que quiere para el circuito ofensivo. Lógico es que uno quiere llegar al gol y esa es la búsqueda de siempre pero no es sencillo moverse en la Primera Nacional, nadie regala nada y la marca es muy severa".

La seguidilla de viajes y partidos ha tenido sus secuelas y Marcos sintió el impacto: "Ya contra Almagro había sentido una sobrecarga pero llegué con lo justo a Brown. Ahí se me profundizó el tema y por eso salí. Ahora, tras la vuelta, el laburo de recuperación ha sido intenso. Clave para poder llegar en todo el potencial al sábado que es el primer paso que tenemos que dar. Pero el grupo está entero, mentalizado y con los objetivos más que claros para encarar todo".

116 años de gloria

Cada 27 de septiembre, Concepción es otro. Se renueva el sentimiento verdinegro y para afrontar una semana más que decisiva desde lo futbolístico, los hinchas decidieron festejar los 116 años del club con un banderazo.