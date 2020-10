Ángel Di María volverá a estar en la convocatoria de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que el combinado nacional recibirá a Paraguay y visitará a Perú a mediados de noviembre.

Según pudo saber TyC Sports, el atacante de París Saint-Germain reaparecerá en la nómina que anunciará el técnico Lionel Scaloni en los próximos días. Este lo había marginado del arranque del camino mundialista (con victorias sobre Ecuador y Bolivia), algo que había molestado al futbolista por considerarse en el nivel como para estar.

LA QUEJA DE DI MARÍA POR NO APARECER EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

En septiembre, Fideo disparó por su ausencia. "Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", afirmó en Closs Continental.

LOS NÚMEROS: ASÍ ARRANCÓ LA TEMPORADA DE DI MARÍA EN PSG

El rosarino de 32 años lleva cinco partidos con un gol y una asistencia en la 2020/21 entre Ligue 1 y UEFA Champions League. En el torneo local se perdió los últimos tres duelos por una suspensión, luego de ser protagonista del escándalo en la derrota en el clásico por 1-0 ante Olympique de Marsella, el 13 de septiembre pasado.

Tampoco jugó la fecha inicial del torneo local por estar infectado con coronavirus, algo que padeció durante sus vacaciones luego de la dolorosa derrota en la final de la UEFA Champions League 2019/20 en Lisboa (0-1 ante Bayern Munich), en la que el conjunto parisino se quedó con las manos vacías tras un gran desempeño.

LAS ESTADÍSTICAS DE DI MARÍA EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Fideo registra 102 partidos y 20 goles en el conjunto nacional. 35 de ellos fueron por Eliminatorias, donde convirtió cinco tantos. Jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 (13 PJ y dos tantos en octavos de final, a Suiza y Francia). También disputó cuatro veces la Copa América (2011, 2015, 2016 y 2019), fue campeón del Mundo Sub-20 en Canadá 2007 y ganó la medalla dorada olímpica de Beijing 2008, con un gol a Nigeria en la final.