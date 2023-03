Paris Saint Germain todavía mantiene la intención de renovar el contrato de Lionel Messi que vence el próximo 30 de junio, pero la prensa francesa aseguró hoy que el club "no está dispuesto" a cumplir con las "exigencias" del crack argentino.



Según RMC Sport, PSG y el capitán del seleccionado mantienen un "principio de acuerdo" y están "en negociaciones" aunque todavía restan "detalles por resolver".



Uno es si las partes activan el año adicional que está en una de las cláusulas del vínculo firmado en agosto de 2021 o se arma uno nuevo.



En caso de un nuevo contrato, el mismo medio informó que Messi quiere cobrar un salario similar al de su compañero Kylian Mbappé.



En este punto existirían diferencias ya que PSG "no está dispuesto" a ceder en las exigencias del futbolista que cumplirá 36 años seis días antes de la finalización del contrato.



Incluso afirman que "no todos están convencidos dentro del club" de renovar el contrato de Messi.



Por otro lado, el diario As, de España, publicó hoy una nota con una cita de un supuesto integrante del grupo "Collectif Ultras Paris", que ocupa una de las cabeceras del estadio Parque de los Príncipes, en la que adelanta que Messi "será silbado" en el partido del próximo domingo ante Rennes en el reencuentro con el público luego de la eliminación en Liga de Campeones de Europa.