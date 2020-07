El mercado de pases da sus primeros pasos y los cinco grandes del fútbol argentino ya se preparan para lo que seguramente serán varias salidas y algunas incorporaciones, dado el difícil contexto económico que afrontan en medio de la pandemia de coronavirus que frenó la actividad por mucho tiempo.

BOCA

Luego de aparentemente haber llegado a un acuerdo por la continuidad de Carlos Tevez, en Boca siguen concentrados en las renovaciones y, con la de Mauro Zárate aparentemente también encaminada ahora todo apunta a cerrar la de Franco Soldano, aunque por ahora no es tan sencillo.

Si bien la línea que bajó el entrenador, Miguel Ángel Russo, fue la de mantener el equipo, en el caso del centrodelantero es necesario acordar un nuevo préstamo con Olympiakos, dueño de su pase. El conjunto griego no tiene problemas en prolongar la cesión, siempre y cuando Boca abone 350 mil euros por un año más. Por ahora, en el Xeneize no quieren saber nada con pagar esa cifra, a pesar de que es menor a lo que abonaron hace un año, por lo que la situación está en un stand by con el representante del jugador intentando acercar a las partes.

RIVER

El interés desde los Emiratos Árabes por el mediocampista Juan Fernando Quintero parece ser cada vez más tangible y hasta ya se habla de un ofrecimiento de nueve millones de dólares limpios para River.

Por el momento, dicha oferta no fue formalizada, aunque en el Millonario la esperan bastante interesados. Es que, ante la complicada situación económica que presenta el club de Núñez, que debe afrontar el pago de alrededor de 11 millones de dólares en concepto de deudas por incorporaciones que realizó, un ofrecimiento de esa magnitud por el colombiano solucionaría mucho para el club.

De todas maneras, si bien la pérdida de Juanfer sería una baja sensible para el equipo de Marcelo Gallardo, lo cierto es que el dinero sería empleado para equilibrar las finanzas y no para incorporar un reemplazante.

INDEPENDIENTE

La economía del Rojo está muy complicada. En principio, todos los jugadores tienen el cartel de vendible y el club analizará cualquier oferta que llegue por sus futbolistas. En particular, el entrenador, Lucas Pusineri, entregó una lista de jugadores prescindibles y cinco de ellos totalizan 13,7 millones de dólares desembolsados cuando fueron incorporados: Cristian Chávez, Lucas Albertengo, Braian Romero, Carlos Benavídez y Fernando Gaibor.

A todos ellos, Independiente les buscará club e intentará recuperar algo de lo desembolsado cuando fueron incorporados.

Además, quizás el jugador que despierte más interés sea el capitán y delantero Silvio Romero. A pesar de ser tal vez el mejor jugador del equipo, lo cierto es que el futbolista percibe un contrato alto que el club no podrá afrontar. Por este motivo, cualquier oferta que llegue por el jugador será analizada, sobre todo para poder sacarse de encima el año y medio de contrato que queda por pagarle al delantero.

RACING

En la otra vereda de Avellaneda, por su parte, esperan por encontrarle un club a Ricardo Centurión. Es sabido ya que, para la Academia, el jugador no será tenido en cuenta a futuro. Por eso, Vélez fue el primero en anotarse para quedarse con el futbolista que viene de vestir la camiseta del Fortín en el último semestre. Sin embargo, a Racing sólo le interesa una venta y no un nuevo préstamo.

Aquí es donde aparece San Lorenzo. Casi como un equipo tapado, el Ciclón sería hoy el mejor posicionado para hacerse con el talentoso atacante y mañana iniciará conversaciones formales con la gente de Racing por el jugador.

Ofrecido al presidente, Marcelo Tinelli, y con la aprobación del entrenador, Mariano Soso, los de Boedo pican en punta, pero la operación no será sencilla. Es que en Racing quieren recuperar al menos parte de los cuatro millones de euros que pagaron para hacerse con el 100% de su pase.

¿Y Boca? Por ahora, nada. Según trascendió, el futbolista no es prioridad en los planes de Juan Román Riquelme, cabeza del Consejo de Fútbol, por lo que parece que no habrá regreso de Ricky a Brandsen 805 en el futuro inmediato.

SAN LORENZO

Más allá de la mencionada operación por Centurión, en San Lorenzo también esperan definir el futuro del delantero Adolfo Gaich.

En los últimos días surgió un interés muy fuerte de parte del CSKA Moscú, que envió un primer ofrecimiento que fue rechazado por el Ciclón. A pesar de esto, el interés del conjunto ruso sigue en pie y en las oficinas de Boedo esperan una nueva oferta superadora, que será analizada a fondo.

En principio, el nuevo ofrecimiento rondaría los nueve millones de dólares limpios para San Lorenzo. Lo que resta saber es si ese dinero es por la totalidad del pase o por un porcentaje, siendo que en el Ciclón no verían con malos ojos quedarse con un pedazo del pase por si a futuro el futbolista recala en una liga más importante de Europa.

