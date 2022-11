Lionel Scaloni ya se lo comunicó a los jugadores, pero no lo hizo público en la conferencia de prensa que brindó en la previa del debut de la selección argentina frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail, por la apertura del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El estratega de Pujato sabe que el primer rival se presenta como el más accesible de la primera fase, pero al mismo tiempo acarrera la carga extra de la presentación. Para ello planeó un once inicial vertical con orden defensivo para evitar alguna sorpresa.

En más de una ocasión el entrenador aseguró que quiere que los 26 protagonistas estén en plenitud física para sus compromisos, por ello las molestias que arrastraba Marcos Acuña a causa de una pubalgia lo marginarán del elenco titular y el sector izquierdo de la defensa será ocupado por Nicolás Tagliafico. La idea del DT es evitar los riesgos que le puedan surgir al Huevo, para que esté disponible en un compromiso más exigente como el que podría presentarse ante México o Polonia. Además, el ex Banfield e Independiente ofrece más garantías en el retroceso, en un pleito en el que la Albiceleste tendrá las riendas del desarrollo.

La otra duda que se instaló en la opinión pública tenía que ver con el reemplazante de Gio Lo Celso, quien era uno de los pilares fundamentales en la zona media. Aquel socio de Lionel Messi para la creación, que además aportaba sacrificio defensivo fue la primera de las bajas de la Scaloneta y su puesto quedó vacante. Si bien en el último amistoso contra los Emiratos Árabes Unidos el que ingresó fue Alexis Mac Allister, para el primer partido mundialista el DT se inclinó por Alejandro Papu Gómez, dado que imagina mayor creatividad en la ofensiva con la figura del Sevilla desde el arranque.

Cabe recordar que el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo se sumó a la concentración con un golpe en una de sus rodillas, pero su recuperación fue notable. Y su presencia estará garantizada junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

Es decir que los 11 para enfrentar a Arabia Saudita serán: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Ottamendi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Alejandro Papu Gómez, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

A horas del debut, el DT argentino del vigente campeón de América y la Finalissima aclaró que el combinado nacional de ninguna manera está “obligado” a ganar el Mundial, algo a lo que pueden aspirar “no menos de ocho” equipos. “El campeón no tiene que ser el que mejor juega, muchas selecciones lo pueden conseguir. Nosotros vamos a competir, a eso vinimos, a disfrutar y jugar, esperando que la gente de Argentina se sienta alegre de ver a una Selección que juega al fútbol”, planteó Scaloni ante los medios.

Además admitió que haber cortado la sequía de 28 años sin títulos le permite a la Selección “jugar mucho más tranquila, sin la presión” que imponía aquella racha. “Eso es clave para jugar un Mundial, más allá de los matices que tienen ciertos partidos como el debut, pero la carga es más tranquila que antes y ojalá puedan exprimir todo el fútbol que llevan adentro”, explicó.

El DT argentino alertó que el favoritismo en el partido estreno con Arabia Saudita “hay que demostrarlo” en la cancha y reconoció que los primeros compromisos “siempre hay que sacarlos adelante, más allá del cómo”.

Finalmente, el DT se refirió a la desafectación de Joaquín Correa y Nicolás González, quienes fueron reemplazados por Ángel Correa y Thiago Almada. “La decisión de estos dos jugadores que se han ido fue porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competencia. Pensamos en el bien del equipo, más allá de que las decisiones fueron durísimas”, lamentó.