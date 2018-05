Juntos. Los nombres que irán a Rusia ya están todos juntos. Sampaoli tuvo a 22 de los 23 elegidos bajo sus órdenes sabiendo que es lo que estaban necesitando para arrancar el camino al Mundial.

Jorge Sampaoli ya casi tiene a su plantel completo para trabajar pensando en Rusia 2018. Este jueves se sumaron a los entrenamientos cuatro de los últimos cinco futbolistas que restaban para llegar a 23 y ahora sólo falta que Maximiliano Meza, que jugó por la noche con Independiente por la Copa Libertadores, se incorpore.



Los que arribaron este jueves al país y se pusieron a las órdenes del DT fueron Gonzalo Higuaín, 72 horas después de ser padre, Ever Banega, Angel Di María y Federico Fazio. Además se sumó Franco Armani, quien en la noche del miércoles jugó con River ante Flamengo.



Todos ellos ya se entrenaron a la par del grupo, a las órdenes de Sampaoli. El único que no pudo trabajar con normalidad y lo hizo de manera diferenciada fue Gabriel Mercado, aún con una dolencia por una lesión que sufrió jugando con el Sevilla justo antes de viaja a la Argentina. Lucas Biglia se mostró recuperado de su golpe en la espalda y trabajó con el resto de los futbolistas.



Los dirigidos por Jorge Sampaoli se entrenaron nuevamente en el predio de Ezeiza en turno matutino. Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Franco Armani, Federico Fazio y Ever Banega practicaron por primera vez con el resto de sus compañeros: Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Cristian Ansaldi, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Wilfredo Caballero, Marcos Rojo, Cristian Pavón, Eduardo Salvio, Manuel Lanzini, Javier Mascherano, Nicolás Tagliafico, Nahuel Guzmán, Marcos Acuña; y con Sergio Agüero y Lucas Biglia, quienes también se entrenan en perfectas condiciones.



Por su parte, Gabriel Mercado se entrenó de manera diferenciada, ya que continúa con su recuperación de manera favorable. Con la presencia de los medios de comunicación, la jornada comenzó con la tradicional entrada en calor con el PF Jorge Desio y, posteriormente, hicieron trabajos de presión en espacio reducido. El cronograma de trabajo seguirá hoy con exámenes médicos por la mañana. 10.30/11: Entrenamiento (15 minutos iniciales abiertos a la prensa); Post entrenamiento: Conferencia de prensa de dos futbolistas.





> Sábado 26 de mayo: 16: Entrenamiento (15 minutos iniciales abiertos a la prensa).



> Domingo 27 de mayo: 10.30: Entrenamiento en el Estadio del Club Atlético Huracán.





>> Sampaoli habló de Romero

Jorge Sampaoli habló sobre la difícil determinación de dejar afuera a Sergio Romero por su lesión. "Fue duro porque fue en un momento inesperado, pero había que tomar decisiones más allá del interés de Sergio por quedarse", declaró a la salida del predio de Ezeiza.



Además habló sobre Franco Armani y su participación en el Monumental el miércoles por la noche ante Flamengo por la Copa Libertadores: "River tenía un compromiso y no tenía la obligación, yo estuve también del otro lado y cada uno quiere poner lo mejor que tiene".



Después del tormentoso comienzo de la etapa clave para llegar al Mundial, Sampaoli trató de apuntar todo a ese trabajo: "Tenemos un objetivo y tenemos que concentrarnos en eso".