La llegada de Boca al Cilindro de Avellaneda tuvo un lamentable incidente que afortunadamente no pasó a mayores. Sucede que cuando el micro del Xeneize arribó a la cancha de Racing se pudo observar en el parabrisas el impacto de un importante proyectil que no llegó a romper el vidrio, que era blindado y por eso no se quebró.

De acuerdo a lo informado, el ataque se produjo en las inmediaciones del estadio y hasta ayer no había detenidos.

Tevez vuelve a la Bombonera. El Apache, entrenador de Rosario Central, volverá pasado mañana a la Bombera y aseguró que será "algo especial" enfrentar al xeneize. "Hoy defiendo esta camiseta", advirtió. "Y sí, gritaría un gol contra Boca", admitió el entrenador.