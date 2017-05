Con una contundente producción frente a Colón Junior, Atenas Pocito goleó 4-0 al Merengue en la continuidad de la sexta fecha del Oficial 2017 de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol y se puso a un punto con un partido menos por jugar del líder, Villa Obrera, que hoy recibirá a Desamparados en La Boutique. Ayer, también, en el otro partido de la sexta jornada, Unión logró su primer triunfo del torneo al vencer por 2-0 a Atlético Marquesado que no detiene su caída.



La fecha había comenzado el sábado con el empate sin goles entre Árbol Verde y Juventud Unida, mientras que el domingo Atlético Alianza goleó 3-1 a Atlético Trinidad con goles de Matías Merino, Maximiliano Ferreira y Gustavo Pereira. Descontó Marcos Zelarrayán para el León que aún no gana. Hoy, con tres partidos quedará completa la sexta fecha y en el partido más atractivo, Villa Obrera recibirá a Desamparados en Chimbas, mientras que en 9 de Julio, el Celeste jugará ante San Martín. Finalmente, Del Bono recibirá en la Esquina Colorada a Sportivo Peñarol.



La Villa Obrera, que en paralelo prepara su equipo para el futuro Torneo Federal B, arrancó con pie firme y la prueba es que tras cinco fechas es el único invicto que tiene el certamen. Algo que no es casualidad y que habla de la solidez del conjunto chimbero. Desamparados, ya salvado en el Federal A, se meterá de lleno en la pelea por un torneo que hace demasiados años que no gana y que su gente le reclama. Un muy buen partido en los papeles.