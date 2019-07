Capitán. Willy Bronvale encara en el medio manejando los tiempos de Atenas ante la marca de Sánchez y de González, de Peñarol. En el Bicentenario, Atenas se dio el gustito del final.



Así, tiene otro sabor. Así, vale triple. Así, lo festejó Atenas Pocito. Así lo disfrutó más que nunca porque para ser finalista del Torneo de Invierno, el Mirasol de La Rinconada esperó el último instante, el último segundo del último minuto del descuento para vencer a Peñarol por 1-0 y anotarse ya para la gran definición del primer semestre del año en el fútbol de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Le sobró dramatismo a la victoria de Atenas. Le sobró espectacularidad a esa última jugada que armó Ramón Gómez escalando por el lateral, esperando la diagonal de Narváez para habilitarlo y dejarle al goleador los dos últimos movimientos: enganche y definición. Tiro seco al primer palo para derrotar a un Vicentella que había hecho todo bien, menos en esa última jugada. Así lo ganó Atenas Pocito. Así, como que lo mereció también porque en el repaso de un partido intenso, el Mirasol tuvo las opciones más claras ante un Peñarol que llegó poco pero que también tuvo sus chances.

En el primer tiempo, Atenas presionó de entrada y a los 9" Narvaez ya exigió la primera atajada de Vicentella. Siguió mejor el Mirasol y Yapura fue ahora el que a los 27" obligó a otra tapada del arquero Bohemio. A Peñarol, le costó llegar profundo y Leandro Espejo tendría la más clara del primer tiempo pero Cejas lo anticipó bien. En el complemento, la semifinal levantó el vuelo que todos querían. Creció Peñarol, llegó con Cantero pero Atenas no se quedó atrás y respondió con la llegada de Ramón Gómez. Fue ataque por ataque, aun con errores, con imprecisiones pero fue ir al frente para los dos. Vicentella le sacó un remate violento a Narvaez tras un rebote en un tiro libre y parecía que todo terminaría definiéndose en los penales. Llegaron los cambios, el último intento por cambiar la historia pero todo era demasiado parejo... Pero claro, Atenas tenía un tiro más. El tiro del final y decidió usarlo cuando ya no quedaba tiempo para otra cosa. La armó Gómez, la definió Narvaez y la disfrutó la mitad de Pocito que está ya en la final del Torneo de Invierno. Peñarol se quedó sin nada después de haber estado al frente de las posiciones en toda la etapa clasificatoria. Se lo ganó con todo merecimiento este Atenas que es el actual campeón Oficial de la Liga Sanjuanina por su permanente vocación de ataque. Lo perdió Peñarol por esas cosas que solamente se dan en el fútbol pero con la tranquilidad de haber dejado todo. Un cierre dramático para un partido atrapante.

CLAVES

Ambiciones

Atenas podría haber esperado los penales pero nunca desistió de ir a buscar la clasificación aún en esa última pelota y lo terminó consiguiendo.

Desilusión

Peñarol quiso jugarlo y tampoco se guardó nada pero ese último instante del partido lo encontró desconcentrado y lo terminó pagando.

9 de Julio finalista

En Cuarta División, 9 de Julio venció 1-0 a San Martín y es finalista. Hoy, desde las 13.30 definirán Desamparados con Atlético Alianza al otro finalista.

Violencia. La Liga lucha por tener dos parcialidades pero los violentos pusieron en jaque esta idea.

INCIDENTES EN LAS PLATEAS

Una postal lamentable

Iban apenas 10" de partido y la estupidez volvió a copar la escena. En esta pelea por tener dos públicos, otra vez casi gana la barbarie porque no menos de 20 hinchas entre las dos parcialidades decidieron agredirse en la Platea Este y ante la pasividad policial que poco hizo para prevenir estos incidentes. Tan poco fue el accionar policial que la gresca se sofocó casi sola. Increíble que habiendo no más de 200 hinchas en cada cabecera, un operativo policial no pueda contenerlos ni prevenir incidentes como los que se vieron. Una postal para amargarse.