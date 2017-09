Doble función. Darío Zamora, el arquero que cada fin de semana defiende el arco de La Villa, en la semana maneja una de las ambulancias del hospital Rawson. El esfuerzo que hace el arquero para poder llevar dinero extra a su casa, es una constante en el fútbol sanjuanino.

La situación económica que atraviesa el país no es fácil. Y mucho menos para los jugadores de fútbol. Darío Zamora, arquero de Villa Obrera en el Federal "B", se las ingenia para poder realizar una doble función: atajando pelotas en "La Boutique" como se conoce a la cancha de La Villa, y manejando la ambulancia de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson.



Zamora, arquero surgido en la categoría '89 de San Martín -la misma cantera de donde surgió, por ejemplo, Emmanuel Mas-, divide su rutina diaria para desempeñarse como futbolista y su empleo en Salud Pública. Esa labor, como chofer de ambulancia, la realiza hace poco más de cuatro años y dice que sin ese sueldo, le resultaría imposible vivir.



"En la actualidad con un sueldo en el Federal "B" no te alcanza para vivir. Si bien no tengo hijos, estoy casado y mi señora también trabaja pero aún así no nos alcanza para tener todo lo que quisiéramos" cuenta. El arquero de La Villa se da tiempo para contar los momentos difíciles que les toca atravesar a veces en el fútbol cuando llega la hora de cobrar y la plata no está: "En el Federal B no tenemos un contrato y los arreglos se hacen de palabra, por ahí los dirigentes si no cobran el subsidio o los sponsors, vos no cobras. Es corta. Y las boletas se vencen y los intereses suben, entonces no podes depender del fútbol", expresó el arquero que aclaró que en Villa Obrera, por fortuna, se encuentran bien pagos. "Acá sos jugador de fútbol porque amas lo que haces o amas la camiseta,sino resultaría imposible seguir haciendo este esfuerzo. Te dedicarías a trabajar no más, pero no, es imposible dejar el fútbol".



Sus entrenamientos diarios en La Villa por suerte no le traen problemas en su trabajo. Es que en el Hospital tiene turnos de 24 horas de corrido, pero una sola vez a la semana y además un domingo al mes. Cuenta que cuando le toca jugar, cambia los turnos con sus compañeros para poder estar presente en el arco del conjunto de La Boutique. "No puedo dejar de estar, quien me conoce sabe lo profesional que soy. Los dos son mis trabajos y en los dos doy lo mejor", sostuvo.



Antes manejó transportes escolares en la mini empresa que tienen sus padres, pero cuando comenzó en la ambulancia dice que le costó aunque ya se acostumbró en las cosas que se viven en el día a día en ese hospital público. Precisamente hace poco le tocó pasar un duro momento asistiendo a Wilson Ruarte, el futbolista de Del Bono que se accidentó en 9 de Julio: "Fue muy difícil porque con Wilson somos muy amigos, vivimos momentos lindos en San Martín y Colón, me dolió mucho lo que le pasó. Pero acá que acostumbrarse a ver cosas así", contó quien continuará atajando cualquier emergencia que surja en el hospital y también en el arco chimbero.

En Rodeo, el líder abre la octava



El Superclásico entre River y Boca no es algo que pese demasiado en Rodeo, es que a la misma hora que en el Bicentenario se dispute ese encuentro, en el “Barrio Escondido” en Iglesia, el líder del Federal “B” San Martín de Rodeo recibirá a Defensores de Boca de Los Berros. Ese encuentro, que será arbitrado por Pablo Núñez será el único que abrirá la 8va fecha de la Zona A Cuyo del Federal “B”. El domingo continuará la fecha: a las 11 de la mañana en la calle Sargento Cabral y con arbitraje de Rubén Fernández, Colón Junior recibirá a Trinidad. Por la tarde, en todos los casos desde las 16, jugarán el resto. En Chimbas, Peñarol será anfitrión de Del Bono, el árbitro será Cristian Vila. Además, en La Boutique, Villa Obrera chocará con San Lorenzo de Rodeo y con arbitraje a cargo de Darío Montaña. Por último en Santa Lucía y teniendo como árbitro a Gabriel González, Alianza irá por la recuperación cuando reciba a Peñaflor.