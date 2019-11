Hoy será un día de fiesta para el ambiente burrero sanjuanino. Habrá actividad en la cancha del Jockey Club donde se correrá, como carrera más importante el Clásico "Miguel Ángel Villalba" prueba de 1.500 metros que tendrá como novedad la presentación de dos ganadores del Clásico Domingo F. Sarmiento.



En la 13ra competencia del día, que se disputará desde las 19:30 reprisará, así se denomina en el ambiente al retorno de un caballo tras un período de inactividad, el ganador del año pasado: Atlas Again.



Uno de los rivales que tendrá el pingo del stud La Nona será Mandela Eterno (stud Patas Alegres), uno de los dos ganadores de la edición de este año de la máxima carrera sanjuanina (el otro fue None Like Him). Completan la media docena en los partidores: Bonito Tiempo (Del Valle), Peintre Triomphe (Tatita), Always Freud (So.Mo.Nov) y Puesto Inc (El Pastal).



En total serán 13 carreras 10 concertadas (cuadreras) y tres oficiales. Una de 1.200, otra de 900 y el Villalba de 1.500 metros. Empieza a las 10,30.