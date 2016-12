Los mejores cinco equipos de cada una de las distintas categorías de la Liga Universitaria de Fútbol se juntan en un torneo que ya se ha hecho tradición y es el que sirve para cerrar cada temporada.



Se trata de la Copa Challenger, en la que participan veinte equipos, es decir los cinco primeros de las categorías A, B, C y D. Este año, el campeón resultó Atlético Hispano, el equipo que en la temporada regular se consagró subcampeón de la categoría B y logró el ascenso a la A para la temporada 2017.



En su camino triunfal, Atlético Hispano, venció sucesivamente a: Isotopos, Natania (que es el campeón de la categoría C), Accidente, Casino, Jockers (campeón de la categoría A) y La Granjah (campeón de la categoría B).



Una campaña excelente que significó ganarles a los campeones de las categorías A, B y C. Hispano ya venía de una consagración, dado que en la temporada pasada fue campeón de la categoría C.



Desde el año que viene militará en la categoría superior de la Liga Universitaria. La final por la Copa Challenger fue contra su rival clásico -La Granjah- y salió un partido por demás parejo. El juego finalizó 2-2 y el campeón se decidió en los penales (4-3 para Hispano).



El plantel



Integran el plantel de Atlético Hispano (en la foto están ubicados de izq. a der., empezando por la fila más alta) los siguientes jugadores: Matías Marín, Lorenzo Landeu, Facundo Correa, Nicolás Martín, Juan Pablo Atán (DT), Juan Cruz Berbari, Juan Arancibia, Santiago Gueglio, Fernando Garade, Matías Carracedo, Enzo Platia, Marcos Piola, Fernando Moncho, Juan Pedro Basañes, Federico Martínez, Franco Pelegrina, Kevin Marco, Sergio Cuevas, Juan Martín Ulliarte, Maximiliano Gastaldi, Facundo Moncho, Marcos Semino y Luciano Flumiani.