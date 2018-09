Figura. La Pulguita Rodríguez hace la diferencia en un Atlético Tucumán que está haciendo historia en la Copa Libertadores.

Después de dar el batacazo contra el campeón de 2016, el Decano ahora se enfrentará con el actual defensor del título en el certamen continental, Gremio de Porto Alegre, al que recibirá esta noche a las 21.45 en el estadio Monumental José Fierro. Atlético Tucumán dio el golpe en los octavos de final de la Copa Libertadores y eliminó a Atlético Nacional, ganador del certamen en 2016 y uno de los principales aspirantes al título este año. Como premio, al Decano le tocará enfrentarse en los cuartos nada menos que con el actual campeón defensor, Gremio, que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata en una agónica serie que empató en el último minuto de la revancha y ganó por penales.



El Decano viene de derrotar por 3-0 a Tigre y llega con la confianza alta. Lo más probable es que el Ruso no cambie demasiado respecto de los once que jugaron de entrada en los dos partidos contra Atlético Nacional.



Con el empujón anímico de estar en el podio en la Superliga y con la confianza de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, Atlético está listo para su nueva participación en el certamen internacional, donde deberá enfrentar a Gremio de Porto Alegre por la ida de los cuartos de final.



Luego de la práctica matutina, Ricardo Zielinski confirmó a los convocados para el encuentro que comenzará a las 21.45 en la cancha de 25 de Mayo y Chile. Son 19 concentrados que podrán ser una opción en un nuevo duelo histórico para el club.



Un dato: los futbolistas Mathías Abero y Juan Cruz Kaprof fueron incorporados a la lista de buena fe, haciendo uso de la opción reglamentaria de la que disponen todos los clubes que acceden a cuartos de final.



El campeón defensor Gremio estuvo al borde de la eliminación hasta el último minuto, pero un gol agónico y la eficacia en la serie de penales ante Estudiantes le valieron la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América. El Tricolor ganó 2-1 con un gol de Alisson en el cierre del partido jugado en su estadio Arena de Porto Alegre, con lo cual igualó la serie y forzó la definición desde los doce pasos.



En esa instancia, el defensor de Estudiantes Gastón Campi mandó su ejecución a la tribuna y Gremio rubricó 5-3 el pase a la siguiente ronda, donde se medirá ante los tucumanos.



En tanto que mientras Atlético se prepara para recibir a Gremio de Porto Alegre, por el duelo de ida de los cuartos de final, en el club tucumano probaron en la tarde de ayer el sistema VAR que se utilizará en la Copa Libertadores desde estas instancias eliminatorias, como toda una novedad.

>>Renato respeta al Decano

Para Gremio, el 2-0 a Paraná por el Brasileirao fue un trámite. Por la calidad del rival, último; por el desarrollo del partido y porque en el club brasileño todos son muy respetuosos del Atlético Tucumán, toda una sorpresa para el resto.



Ni siquiera el día que el club cumplió 115 años de historia y que la Arena do Gremio albergó el 200´ partido del Tricolor, optaron por tirar manteca al techo. Y Renato Portaluppi, su entrenador, tiene motivos. "Si Atlético Tucumán llegó a esta instancia es porque tiene calidad. No será un partido fácil. Tenemos el mayor de los respetos por el adversario. Creo igual que, independientemente del presente del rival, Gremio tiene su manera de jugar. Ellos jugarán en casa y tendrán que salir a jugar sabiendo que después habrá revancha en Porto Alegre. Tenemos que estar centrados. No podemos ir blandos", aseguró el DT.