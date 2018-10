Con lo justo. Casi de manera agónica, el conjunto tucumano logró empatarle al "Pincha" sobre la hora, salvó el invicto y continúa dando batalla.

Estudiantes vencía a Atlético con gol de Nahuel Estevez, a los 7 minutos del segundo tiempo, por la fecha 9 de la Superliga, pero la insistencia del "Decano" permitió que Rodrigo Aliendro encontrara el empate en el minuto 43. El conjunto tucumano sigue entre los de arriba y es uno de los dos equipos que no perdió, junto Defensa y Justicia.



En el primer tiempo, los equipos intercambiaron golpe por golpe. La primera jugada de peligro fue para los locales a través de Rodríguez, que estrelló un pelotazo en el palo. La respuesta fue con el "Bebe" Acosta, que no le pegó bien luego de que Leandro Díaz le bajara la pelota con el pecho. Sobre el final, Fue Luchetti el que se quedó sobre la línea con una peligrosa jugada de Estudiantes. Al comenzar el ST, Estudiantes llegó al gol por la izquierda. El desborde y el centro encontraron a un Atlético mal parado y el que lo aprovechó fue Estévez, que definió al primer palo de Luchetti, a contra pierna. Desde ahí el Decano comenzó a hacerse firme en el campo rival y llenó de centros el área local. Lo tuvo Matos con un cabezazo que atajó Andujar y luego Acosta con un pelotazo al palo. Finalmente, el empate estuvo en la cabeza de Aliendro, tras una triangulación por la derecha.



La satisfacción de Atlético no fue solamente por no haberse dado por vencido y haber conseguido el empate, sino también por haberlo hecho sin dos referentes que tiene en cada una de las áreas: Luis Miguel Rodríguez y Bruno Bianchi, ambos lesionados.





>Una pilcha especial

Atlético estrenó su tercera camiseta de la temporada. Con bastones negros y grises y el cuello celeste, Atlético busca que esa sea la cábala para mantenerse en la pelea por el torneo. Pero los platenses a días de cumplirse 50 años de conseguir la Copa Intercontinental ante Manchester United lucieron una casaca blanca.