Iguales. En el Monumental tucumano, Atlético no pudo con el orden de Unión y los dos terminaron resignando puntos importantes.

Tucumán, TÉLAM



El empate sin goles le quedó perfecto al partido, pero no fue un buen negocio para Atlético Tucumán ni para Unión, dos equipos que buscan consolidarse en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana y este resultado puede complicarlos para alcanzar el objetivo en el tramo final de la temporada, en cotejo por la 24ta fecha de la Superliga.



Si bien ambos buscaron inclinar la balanza durante los 90 minutos, la falta de ideas y la ineficacia para aprovechar las pocas oportunidades que se les presentaron dejaron sellado una igualdad sin goles que tiene diferentes sensaciones, aunque a ninguno le sirve demasiado.



Los tucumanos acumulan cinco partidos jugando de local en la Superliga sin ganar, racha negativa que llega a seis si se suman los partidos de la Copa Libertadores, y éso se contrapone claramente a sus actuaciones de visitantes, condición en la que acumula tres triunfos consecutivos en ambas competencias.



Los dirigidos por Ricardo Zielinski, quien reservó varios titulares para el duelo del miércoles contra The Strongest por la Copa Libertadores, no estuvieron precisos con la pelota y a raíz de eso no generaron situaciones claras para convertir en el arco defendido por Nereo Fernández.



En la pelea por meterse en la Sudamericana de 2019 están todos apretaditos. Atlético Tucumán precisaba ganar para alcanzar a Unión y meterse en zona de clasificación, pero no pudo pasar del empate contra un duro Unión, que le encontró el gusto al poroto. Claro, el 0-0 le cayó mejor al Tatengue.



Lo cierto es que el Decano no hizo suficientes méritos para quebrar a los santafesinos. Recién con el ingreso del Pulga Rodríguez en lugar del lesionado Toledo el local tuvo algunas aproximaciones al arco defendido por Nereo Fernández. Muy poco.



Unión, por su parte, tampoco tuvo lucidez a la hora de atacar pero a pesar de eso contó con un par de situaciones para convertir en los minutos finales.



Toledo, roto



Otra mala noticia para los "Decanos" fue la salida del delantero Javier Toledo, con una lesión en el tobillo derecho, y aunque por el momento no hay un diagnóstico oficial, en el cuerpo médico no son optimistas y sospechan que podría ser algo grave que deje al jugador fuera de las canchas durante varios meses.