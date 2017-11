Talleres (foto), invicto en Córdoba desde que comenzó la Superliga y con algunos triunfos importantes ante rivales calificados, recibirá hoy a Rosario Central (21.30, Fox Sports Premium), uno de los dos equipos que no ganó ningún partido y que estrenará DT, en uno de los cuatro encuentros que le darán continuidad a la novena fecha. La "T" será local con el arbitraje de Jorge Baliño. En tanto Tigre, junto a Rosario Central uno de los dos equipos que aún no ganaron en este inicio de temporada, será local ante Estudiantes (17, TNT Sports), de mediocre campaña, en uno de los cotejos a desarrollarse mañana por la novena fecha de la Superliga. El partido comenzará a las 17. En otro de los partidos del día, Unión recibirá en Santa Fe a Chacarita (17, Fox Sports Premium) que no se afirma aún en Primera.