Golpe. El tandilense, que volvió al circuito tras varios años, fue eliminado ayer y tras la derrota asumió sus errores.





Los argentinos Juan Martín del Potro (10 en el escalafón mundial ATP) y Nicolás Kicker (93) fueron eliminados ayer en la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia, que se juega en Melbourne, al perder ante el checo Thomas Berdych (19) y el húngaro Martón Fucsovics (85), respectivamente. El tandilense Del Potro cayó por 6-3, 6-3 y 6-2, en dos horas y 18 minutos de juego, mientras que Kicker fue superado por 6-3, 6-3 y 6-2, en una hora y 56 minutos.



El único argentino que se mantiene en el certamen es el porteño Diego Schwartzman (26) quien tendrá la difícil tarea de jugar ante el español Rafael Nadal, número uno del mundo, en octavos.



Del Potro no tuvo chances ante un Berdych que lució inspirado, con un magnífico saque y que dominó totalmente el desarrolló del partido. Del Potro admitió que su rival "jugó mucho mejor que yo en todo momento del partido. Golpeó muy fuerte la pelota, sacó realmente bien e hizo un partido inteligente esta noche. Mereció ganar". Después expresó que "a Tomas lo sentí todo el tiempo en un nivel superior. No le pude encontrar ningún hueco a su juego. Cuando yo le jugaba con slice, él me tiraba slice y me los tiraba muy bien. Me presionaba sobre mi revés... Creo que hizo un juego muy inteligente y lo llevó a cabo a la perfección". El tandilense admitió que, esta vez, el calor no tuvo nada que ver con su rendimiento, como sí le afectó en la final de Auckland y en el encuentro por la segunda ronda frente al ruso Karen Khachanov. "Estaba bien para jugar. Simplemente jugué un mal tenis esta noche. No tuve mi mejor día y Tomas lo hizo muy bien. No tengo excusas", subrayó "Delpo"."El calor no me afectó para nada. Tomas me hizo jugar a este nivel. Su juego fue muy bueno, jugó muy bien durante todo el partido y yo no pude hacer lo mío. Saqué realmente mal y él tomó todas las chances", continuó.