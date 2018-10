El planteo de Rosario Central complicó a Boca, que no pudo encontrarle la vuelta al desarrollo para romper la igualdad. Darío Benedetto, aún buscando su mejor versión tras la lesión, habló sobre la forma de jugar presentada por los de Edgardo Bauza.



"Ellos vinieron a buscar este resultado y se salieron con la suya. No fuimos capaces de poder generar situaciones, salvo en el segundo tiempo", explicó el Pipa. Y agregó: "Ahora hay que pensar en el miércoles, que se viene una semifinal".



El ex América de México, además, profundizó sobre cómo tiene que reaccionar el Xeneize ante este tipo de encuentros. "Sabemos que los equipos que vienen acá hacen este tipo de juego. Hay que tratar de sobrellevar el juego a favor de nosotros. De todas maneras, no es un mal resultado y hay que seguir sumando", explicó el delantero.