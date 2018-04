Se acabó. Desamparados, pese al aliento de su público, se quedó afuera por penales y tendrá que pensar en la próxima campaña.

La salida del vestuario de Desamparados fue el momento para que varios futbolistas hicieran el balance de esta temporada. Si bien varios no quisieron dar declaraciones, los que las hicieron manifestaron su dolor y también tuvieron dosis de autocrítica. "Siento que el equipo no fue regular como local y eso, en este tipo de categorías, se paga caro. A Desamparados le ocurrió eso y por eso quedamos eliminados, más allá que hoy (por ayer) pudimos haber ganado en los 90". Hay cosas que no supimos hacer bien y por eso nos quedamos afuera", subrayó uno de los capitanes en esta temporada, el experimentado lateral izquierdo Facundo Torres.



Otro futbolista con una carrera larga como el volante Carlos Fondacaro añadió que "me voy con mucha tristeza porque este plantel se merecía mucho más. Hicimos un buen torneo y no merecíamos quedar afuera en esta instancia. Ojalá varios de nosotros tengamos la revancha que deseamos la temporada que viene".



Mientras que por su lado el zaguero Ariel Barth, quien no ejecutó ningún penal pese a que ya lo había hecho en otras definiciones vitales para Desamparados, sostuvo que "se hizo un partido correcto y estuvimos muy cerca de ganarlo en el partido. En los penales, todo se terminó por una falla nuestra y hay que aceptarlo. Nos vamos tranquilos porque dimos todo, pero con la amargura de pensar que estábamos para mucho más". Sobre su futuro, el central acotó: "No tengo idea qué haré. Está todo muy fresco".



Cómo sigue



El rival de Gimnasia y Tiro de Salta en la próxima fase de esta Reválida será Crucero del Norte.



El equipo misionero viene de eliminar a Huracán Las Heras (2-0 en la revancha, tras caer 1-0 en Mendoza) y



en la llave mano a mano con el Lobo primero jugará en Salta y luego definirá de local.