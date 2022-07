Los muscle cars, los musculosos americanos, serán los reemplazantes naturales si es que se concreta la renovación del Turismo Carretera, según aseguraron. A cinco meses del debut del Toyota Camry en el TC, el cambio de autos en el parque de la categoría más popular del país sigue con la puerta abierta y de hecho no descartan la llegada de Camaro, Mustang y Challenger para sumarse al coche japonés; al punto que estos modelos convivirían a modo de transición con los Falcon, Chevy, Dodge GTX y Torino a partir del 2024.

Cuando el año pasado fue anunciado el ingreso de Toyota al TC hubo aguas divididas entre los que ven positivo que el TC renueve un parque de autos que dejaron de fabricarse hace varias décadas y los que prefieren la tradición de la categoría, independientemente de que los vehículos en realidad son estructuras armadas. El Camry debutó en febrero pasado y tras un tiempo de adaptación, volvieron a crecer las informaciones que hablan sobre ingresos de nuevos modelos.

De acuerdo a sitios especializados como Campeones o Automundo, el Falcon sería reemplazado por el Ford Mustang, por la Chevy ingresaría el Chevrolet Camaro y por la GTX lo haría el Dodge Challenger. ¿Y con el Torino? Como en principio no tiene un reemplazo definido, aseguran que la ACTC, la Asociación Corredores Turismo Carretera, trabajaría en un concepto para crear una silueta moderna y musculosa que mantenga las principales características visuales del 380W.

Y si bien el automovilismo no escapa a la crisis económica, los especialistas indicaron que así como se fabrican las estructuras para los autos actuales lo mismo pasará con los modelos americanos, es decir, sólo implicaría una adaptación de carrocerías a la mecánica y a las construcciones tubulares que ya existen.

"Estoy totalmente de acuerdo a que las cosas evolucionen. El ingreso de Toyota fue un punto de inflexión y probablemente se trate de un cambio generacional que se terminará dando naturalmente, en todas las marcas. Todo lo que sea evolución, bienvenido sea", indicó Facundo Della Motta, el único representante sanjuanino en la Máxima del automovilismo nacional y quien corre con Dodge.

De acuerdo a las fuentes, para 2023 no está previsto el ingreso de nuevos modelos pero sí la aparición de más Toyota Camry al parque actual, que por fecha tiene entre 45 y 50 autos. El año próximo en principio será de desarrollo para las carrocerías de los muscle car y la habilitación para sumarse a la categoría se daría en 2024. A partir de ese año está previsto que comience la transición, en una convivencia con los modelos actuales hasta que por decantación terminen totalmente reemplazados. Por supuesto, siempre y cuando la situación económica del país lo permita.

"No veo mal una actualización del parque, tal como pasó con el Camry. Pero hoy está muy complicado correr y construir autos nuevos implicaría un costo muy grande para los equipos y pilotos. Las estructuras más chicas no podrán llegar con los presupuestos y por eso creo que no estamos en el momento adecuado, fundamentalmente por el factor económico. Además, sinceramente la categoría está muy bien con la cantidad de autos que tiene en cada fecha y con el espectáculo que ofrece con los autos actuales", indicó Tobías Martínez, el piloto sanjuanino que corre en el TC Pista, la divisional que acompaña el TC.

El Mustang ya ganó en Turismo Carretera

Hace algunas décadas, la llegada de nuevos modelos para reemplazar a las cupecitas también generó debate entre los que proponían mantener la tradición con los que buscaban la evolución. Y entre los autos que convivieron en aquella transición estuvo el Ford Mustang (foto), que de hecho ganó una carrera. El 18 de junio de 1967, Oscar Cabalén se impuso en la Vuelta de La Pampa con un Mustang F-100, la única victoria de ese modelo en el TC. Detrás llegaron los Torino de Ternengo y Copello.