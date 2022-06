Diecinueve fechas, diecinueve presencias, 21 goles en contra. Rendidor, clave. Seguro y confiable. Números que presentan de cuerpo entero a Nicolás Avellaneda, el nuevo dueño del arco en el Atlético San Martín. Uno de los refuerzos que llegó para quedarse y que a fuerza de rendimientos impecables ha logrado hacer olvidar nombres que parecían eternos bajo los tres palos del Verdinegro. No faltó nunca en esta temporada y en la previa a jugar su partido 20 con estos colores, Nicolás hizo su balance en esta estadía en San Juan.

"Cuando apareció la propuesta de San Martín la decisión fue meditada y creo que no me equivoqué porque saliendo de Defensa y Justicia yo quería minutos, nivel, exigencia y San Martín tenía todo eso. Fue una gran decisión venir a San Juan porque me encontré con un club con aspiraciones de Primera División, de volver pronto y con muchas cosas que hacen saber de ese paso por la máxima división del país".

"San Juan nos recibió más que bien. San Martín es un club que merece volver a Primera" NICOLÁS AVELLANEDA - Arquero San Martín

Ya metido en el presente y sabiendo que el arco verdinegro no es cualquiera, Avellaneda habló de sus tiempos de adaptación: "Era todo nuevo y había que adaptarse. Plantel nuevo, compañeros, todo. Costó en el comienzo pero creo que ahora ya encontramos una solidez que nos permite estar en el primer tercio de la tabla sabiendo que queda mucho y que necesitamos potenciar todo lo bueno que tenemos ya logrado. En ese sentido, hacernos fuertes como local es algo clave. Encontramos esa faceta y en la Primera Nacional, el que logra esa continuidad al final termina haciendo la diferencia. A nosotros, la cuota pendiente es ganar de visitante. No lo pudimos repetir después de esa primera fecha y lo tenemos que lograr cuanto antes. Con eso, podríamos meternos ya en la pelea grande pero debemos seguir trabajando como hasta ahora para conseguirlo".

Elegir San Juan para traer a su familia también estuvo en la balanza a la hora de llegar a San Martín y Nicolás admite feliz que no se equivocaron: "Me habían hablado muy bien de San Juan, de su calidad de vida, de su tranquilidad. Cuando uno debe movilizar familia no es sencillo y hay que ver todo. Y ahora, ya instalados y adaptados a la vida sanjuanina, creo que fue otro acierto haber optado por San Martín en ese sentido. Se vive bien, con tranquilidad y en un ambiente muy lindo para todos".

Mirando el futuro, Avellaneda se entusiasma con estar en el tramo decisivo de la temporada peleando por ese regreso a Primera que todos quieren en San Martín: "Estamos luchando cada día para eso. Tenemos que consolidar lo que proponemos, con solidez en defensa, con mucho juego ofensivo y con la regularidad para sumar siempre, sea locales o visitantes. San Martín merece volver a Primera y es el sueño que perseguimos todos en el club, día a día".

Presencias

19 Nicolás Avellaneda llegó para quedarse con el arco de San Martín y ha estado en todos los partidos que lleva jugado el Verdinegro en esta temporada con asistencia perfecta hasta ahora.

Agenda verdinegra apuntando a Ferro



La semana no tendrá feriados para el plantel del Atlético San Martín que con trabajo matutino, encaró la preparación del choque del domingo a las 11 contra Ferro Carril Oeste, con el arbitraje de Yamil Possi. El cuerpo técnico que encabeza Raúl Antuña diagramó entrenamientos en horario de mañana y recién el sábado por la tarde llegará el momento de la concentración para el grupo que irá por un triunfo que los posicione en zona de Reducido, en ese lote al que es difícil llegar pero aún más, mantenerse. Desde lo físico, se espera la evolución de los dos lesionados que quedaron afuera de la lista del clásico contra Independiente Rivadavia: Sebastián Penco y Tomás Fernández. Hay optimismo en el cuerpo médico pero nadie quiere precipitarse. En tanto que en lo futbolístico, el rendimiento en el Parque mendocino convenció al técnico y para recibir al Verde de Caballito no se esperan demasiados retoques desde los nombres ni en el esquema.