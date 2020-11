Si bien pasaron más de ocho meses, Boca volvió a celebrar la Superliga 2019/20 que ganó en marzo de este año. Tras la ceremonia en la Bombonera, con todo el plantel presente, Carlos Tévez tomó el micrófono y expresó su alegría de volver a celebrar con el club otro título. El entrenador, Miguel Russo también aprovechó y despejó las dudas sobre su continuidad. "No creo que se pueda comparar, cada temporada es nueva para mí. Uno se prepara de distintas formas y uno siempre es diferente. No es el mismo Tévez el que ganó el primer título que el que ganó éste, que puede ser el último. Este Tévez actual trabaja para ser la mejor versión", sostuvo el atacante de 36 años, quien agregó que "desde que arreglamos mi continuidad fue todo diferente. Me preparé para seguir en este nivel y creo que el esfuerzo que hice llevó a que el panorama sea otro. Cada temporada es una nueva y hay que prepararse de otra manera". El Apache transita un momento familiar complejo, con la internación de su padre adoptivo. Tévez tiene una cláusula de salida que puede ejecutar al terminar la actual Libertadores.

Feliz donde está

En la premiación en la Bombonera, el que también habló fue el técnico de Boca, Miguel Russo, y ponderó el presente que vive en su segundo ciclo en el club. "Estoy muy feliz y muy contento en el lugar donde estoy, no pasa por un contrato como tantas veces dije en las entrevistas. Siempre tenemos objetivos que nosotros mismos nos vamos proponiendo. Vivimos tomando decisiones y nos lleva nuestro tiempo, con normalidad", afirmó el entrenador que renovó hasta fines del 2021.



Los jefes

En la premiación en la Bombonera, estuvieron presentes nada menos que el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli. Además del presidente xeneize, Jorge Amor Ameal.



Contagiado

Boca visitará el miércoles próximo en Brasil al Inter por los octavos de final de la Libertadores. El entrenador del rival xeneize, Abel Braga, dio positivo de coronavirus y no podrá estar presente en el cruce de ida del torneo continental.