Argentina tomó una ventaja sobre la República Checa de 1-0 en la serie al mejor de cinco puntos que animan en el Buenos Aires Lawn Tennis Club por el pase a las Finales de la Copa Davis 2022, merced al triunfo del debutante Sebastián Báez sobre Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3.



Báez, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 23 minutos para doblegar a Lehecka (94) en el cruce que dio inicio a la serie en la cancha central Guillermo Vilas del estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.



El segundo punto lo jugarán a continuación el número uno argentino, Diego Schwartzman (14) ante la segunda raqueta de los europeos, Tomas Machac (131).



La eliminatoria, luego de los dos partidos de esta jornada, continuará mañana con el punto de dobles y luego los dos últimos singles.



Para el dobles, Argentina anuncia a los especialistas Horacio Zeballos (5) y Máximo González (24) y los checos a Zdenek Kolar (141) y Vit Kopriva (168).



En tanto, para los dos últimos singles, el capitán argentino Guillermo "Mago" Coria anunció a Schwartzman ante Lehecka y luego Báez frente a Machac, aunque estos nombres podrán ser cambiados hasta una hora antes del partido, algo que es usual cuando la serie está definida.



En cuando al partido de apertura de la serie, en el inicio fue muy parejo, con Báez bien plantado en el fondo de la cancha y con golpes variados aunque sin arriesgar demasiado, y Lehecka sólido y dispuesto a cerrar los puntos más rápido, sin tantos peloteos de fondo.



El argentino, quien conocía al checo puesto que perdió en 2020 la final del Future de Praga por un ajustado 3-6, 6-3 y 6-3, también sobre polvo de ladrillo, falló con su saque y generó el primer quiebre del partido en favor del europeo que se adelantó 5-3.



No obstante, Báez elevó su nivel y enseguida llegó la recuperación al juego siguiente cuando se apoderó del servicio del checo y luego mantuvo el suyo para dejar el partido igualado 5 a 5.



El argentino ajustó sus golpes, comenzó a tomar riesgos y ganó puntos importantes para llegar al tie break, eso levantó por primera vez en la tarde al público y se escuchó el "ohh, vamos Seba vamos, ponga huevos que ganamos".



En el tie break Báez mostró muchísima personalidad y arrasó al checo por 7-4, con una levantada que generó el contagio y todo el estadio se puso a cantar mientras en el banco argentino el rosario el rosarino Federico "Fefo" Coria arengaba al público para que no dejara de hacerlo.



Con el primer set en el bolsillo, Báez se relajó en el inicio del segundo y eso le permitió a Lehecka quebrarlo y adelantarse 1-0.



Sin embargo, el "Mago" Coria le hacía señas claras para que mantenga la intensidad y no decaiga, Báez tomó nota y recuperó el quiebre (1-1), luego se adelantó 2-1 y más tarde estiró a 4-2 con otro quiebre más para encarrilar el partido.



Báez tomó mucha confianza, se adelantó un par de metros en la cancha y no dejó reaccionar al checo, eso le reportó disponer de un dominio total hasta cerrar por 6-3 y generar su primera ovación en el estadio porteño.



Báez, quien venía de ser finalista el domingo pasado en el ATP 250 de Santiago, Chile, festejó con el público y seguramente no olvidará jamás su "bautismo" con la camiseta argentina en la Davis.