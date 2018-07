Este sábado, Fabricio Persia concluyó en el 12do puesto del Sprint, luego de haber finalizado en el puesto 20 de la clasificación por la sexta fecha de la temporada de TC2000, que se desarrolla en el autódromo platense 'Roberto Mouras'.

En la final, que comenzará mañana domingo a las 12 y tendrá una duración de 25 vueltas o un máximo de 45 minutos, el piloto sanjuanino espera contar con un mejor rendimiento de su Ford Focus III #71 para escalar en el clasificador, ya que partirá nuevamente en la 10ma fila.

En su labor de un sábado lluvioso en La Plata, Persia no tuvo una buena performance en los entrenamientos (concluyó 21ro en el primero y 22do en el siguiente) que se replicó en el momento de clasificar. En el Sprint, la última actividad de la categoría en la jornada, logró remontar hasta el puesto 12 y sumar para el campeonato, que lo tiene en el puesto 15, en su primera temporada en la categoría.

"En general, fue un día complicado. Nos fuimos afuera en la tanda de entrenamientos y quedó algo mal el auto porque no pudimos hacer una buena clasificación. Luego en la carrera decidimos tratar de terminar arriba en la pista y si se podía, avanzando algunos puestos. El 12do lugar no es un resultado tan malo tampoco pero no es lo que vinimos a buscar, asique vamos a ponernos a trabajar a full para detectar el problema y encontrar un auto contundente para aspirar a hacer una linda carrera en la final", aseguró el piloto tras cerrar la competencia.