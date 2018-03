Jugadores, técnicos y periodistas, opinaron sobre el Boca-River.



-¿Quién ganará el Superclásico y por qué?



-¿Cuánto influirá el resultado de cara al final?

Atrapante. Tal cual sucedió en agosto del año pasado cuando se enfrentaron en San Juan, el Superclásico atrapa, esta vez hay mucho más en juego.





PABLO JOFRÉ - Jugador de Sportivo Desamparados

"Creo será un partido muy parejo pero el ganador para mí es River porque sabe que es el partido para levantar en todo sentido. Es un Superclásico y son partidos aparte, creo que una victoria le vendría muy bien para intentar salvar el semestre que ha sido para el olvido. El resultado va a influir mucho en lo que queda de esta temporada por el simple hecho que juega mucho lo anímico, si gana River mejorará muchísimo hasta el final del torneo por más que hoy esté lejos".

FRANCISCO FERNÁNDEZ - Jugador de Sportivo Peñarol

"No tengo dudas que gana Boca. Primero porque soy hincha, pero además porque llega mejor consolidado como equipo y mejor anímicamente, todo lo contrario con River que no logra levantar cabeza. El resultado sin dudas que va a influir en lo que resta porque si pierde River la consecuencia podría ser el fin de ciclo de Marcelo Gallardo que hasta el torneo pasado había sido exitoso y Boca si gana se perfilaría para campeón sin problemas".

NÉSTOR CANO - Periodista de Radio La Voz

"Es un partido diferente pero aunque todo el mundo piense que gana Boca para mí será River el que se quede con el triunfo, porque River sabe bien que para intentar salvar el año lo tiene que hacer, de esa manera taparía algunos huecos que tiene ahora. Es una Copa y para mi ver no influye para nada en el campeonato porque al título lo gana Boca. El equipo de Guillermo no es el mismo, ha bajado el nivel y ha sentido el trajín, en cambio River se juega todo en 90 minutos".

VÍCTOR HUGO CABELLO - DT de Sportivo Desamparados

"Para mí gana Boca por la regularidad que ha tenido y porque atraviesa el mejor momento fustbolístico, creo que con eso le bastará para quedarse con el Superclásico. El resultado puede influir mucho, un poco más en River porque si pierde se le viene el mundo abajo porque este partido ante Boca puede ser clave para salvar el semestre que parece perdido. En cambio si pierde Boca no pasa nada porque viene bien en el campeonato".

GERMÁN SALLA - Jugador de Trinidad

"Para mí gana Boca porque es un equipo sólido que sabe a lo que juega y conoce bien sus puntos fuertes por donde puede convertir, si llega al gol rápido le va pegar muy feo a River anímicamente. ¿En qué va afectar? en nada, salvo que River toque fondo y a partir de ahí empiecen a buscar mejores resultados como para tratar de mejorar la imagen para lo que queda, en caso que pierda Boca tampoco pasaría nada porque tiene bastante plantel para ser campeón".

ALEJANDRO LÓPEZ - Periodista de AM 1020

"Para mí empatan en tiempo reglamentario y el campeón se definirá en los penales. Creo que va a ser así porque Boca viene en un buen momento y River no logra encontrarse con su juego, entonces Gallardo va a plantear ir a contragolpear y lastimarlo con los defectos que tiene Boca, pero River no va a ir jugar de igual a igual. Obvio que va influir, porque si gana River va mejorar si bien está muy lejos y si pierde Boca la presión de los hinchas le puede jugar en contra".

SANTOS GAETÁN - Ex DT de Carpintería

"En un partido trascendental como éste tiene que haber un ganador, por mi corazón y por el buen momento el ganador será Boca, aunque cada uno tiene lo suyo. Será un partido muy trabado, donde el que cometa menos errores se llevará la Copa. El resultado influirá porque será un envión anímico, ya lo vimos en la previa del Superclásico el fin de semana pasado, con Boca festejando sobre la hora y con River festejando con Patronato a pesar de no jugar bien".

EMILIANO SCHLAMELCHER - Periodista de "Nuestro Fútbol"

"El Superclásico lo gana Boca, porque viene mejor entonado en el campeonato y con un envíon anímico importante. En cuanto al resultado creo que si pierde River le va a influir mucho, porque no viene cosechando buenos resultados y perder el Superclásico sería condicionarlos mucho más para lo que queda del campeonato. Si pierde Boca, le influirá menos que a River porque viene puntero de la Superliga y con grandes chances de salir campeón".

EDUARDO MAGALLANES - DT de Villa Obrera

"Gana Boca porque está jugando mejor y Guillermo lo tiene armado, todo lo contrario con River donde Gallardo tiene muchas dudas y a la vista está en el presente que pasa. El que pierda le va costar levantar porque significará mucho en lo anímico, a Boca lo complicaría un poco en los partidos que le quedan, pero a River más porque creo que pondría en la cuerda floja la continuidad de Gallardo, el hincha un día te ama y al otro día cuando las cosas no andan, te odia".

CLAUDIO BONOMO - Periodista de Radio Sports

"No tengo dudas que gana River, ya es tiempo de que se acomode el gran plantel que tiene y que comience a plasmarlo en los resultados, éste es el partido para levantar.



Y creo que el resultado no influye en nada porque Boca va camino al campeonato, no juega bien pero tiene suerte y a la larga en estos torneos es más importante eso a veces que jugar bien, pero este partido es otra cosa, es una Copa que tendrá como dueño a River".

MIGUEL "TORTA" GONZÁLEZ - DT de Unión de Villa Krause

"Gana River porque tiene más juego en la mitad de la cancha, está pasando un mal momento pero es un Superclásico y creo que va sacar a relucir la calidad de jugadores que tiene. Influye bastante el resultado porque es una Superfinal, si bien ahora Boca viene bien, puntero cómodo, si pierde con su clásico rival la derrota anímicamente le va caer muy mal y si gana River le va venir bien para el sprint final de lo que queda y para el segundo semestre".

EMMANUEL REINOSO - Jugador de Unión de Villa Krause

"Si bien Boca está pasando un mejor momento, es un partido distinto y creo que River se juega mucho más, por eso para mí gana River. Ahora si gana Boca a River se le complica mucho en el futuro porque es el partido que tiene para levantar no sólo en lo futbolístico sino en lo anímico y salva lo mal que está en el torneo, en cambio si Boca pierde puede quedar mal en el campeonato y puede generar dudas para lo que resta del torneo".