Estaba prácticamente obligado a ganar para seguir con chances de seguir luchando en forma directa con Olimpia y Social pero fracasó en su misión. Bancaria no sólo perdió terreno con la caída (4-3) ante Richet y Zapata sino que ahora el tema se le complicó porque sus rivales directos le sacaron ventajas y con una solo fecha por disputarse el equipo “bancario” depende ahora de terceros para soñar con los Play Off del torneo sanjuanino de hockey sobre patines, categoría varones.

Con la derrota de Bancaria, los que sí lograron el objetivo de pasar a la siguiente instancia son UVT y Concepción. El trinitense sin ni siquiera jugar (cumplió con fecha libre) y el CPC apenas empatando (2-2 ante el SEC) porque ambos ya son inalcanzables para los “bancarios”.

Por otro lado, el que luce feliz es Lomas de Rivadavia, el cómodo líder que abrochó su decimosexta victoria en 19 presentaciones y de esa forma amplió su ventaja al topa de las posiciones generales, sacándole 7 puntos a sus escoltas SEC y Valenciano.

En el complemento de la fecha 20, disputado el viernes, Lomas goleó 8-4, de visitante, a Huarpes. Como quedó dicho Bancaria cayó de local ante Richet y Zapata por 4-3; Barrio Rivadavia le ganó 6-3 a Sarmiento; en el clásico de la fecha Olimpia y Estudiantil dividieron honores igualando 2-2 en el “Pasillo Turco”, mientras que por último Social San Juan goleó 8-2 al colero Media Agua.

La próxima fecha, la última, tendrá estos enfrentamientos: Médano de Oro vs. Huarpes; Richet y Zapata vs. Barrio Rivadavia; Sarmiento vs. Caucetera; Estudiantil vs. Colón; Centro Valenciano vs. Media Agua; Estudiantil Sub/23 vs. Olimpia; Social San Juan vs. SEC; Lomas de Rivadavia vs. Banco Hispano; UVT vs. Bancaria; Concepción vs. Aberastain. En la oportunidad cumplirá con fecha libre el elenco de Unión.

Luego de finalizada la ronda clasificatoria se disputarán los denominados Play Off, que los jugarán los ocho mejores de la ronda inicial.