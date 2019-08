En viaje. El plantel de Banco Hispano emprendió ayer el viaje a Chapadmalal. También lo hizo el de Ausonia. La ilusión, en marcha.

Banco Hispano y Ausonia viajaron ayer a Chapadmalal para disputar la Liga B1 masculina, la que permite clasificar a la A2, la antesala de la Liga de Vóleibol Argentina. El torneo se llevará a cabo desde hoy y hasta el 25 de agosto y hay récord de participantes, ya además de la B1 masculina se desarrollará la A2 femenina, por lo que en total se trata de 31 equipos.



En el caso de la B1 masculina, además de los representantes sanjuaninos, habrá clubes de San Luis, mendoza, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Capital Federal.



El torneo, tanto masculino como femenino, se llevará a cabo en forma simultánea en el Polideportivo de Chapadmalal.



Lucas Ibazeta y Manuel Armoa, ambos jugadores de UPCN, forman parte de la Selección Argentina Sub 19 que debutará hoy ante México (6:00 am de nuestro país), en el Mundial de la categoría en Túnez.



Por su parte, para destacar es que Lucas Ibazeta es el capitán del equipo.



Los dirigidos por Pablo Rico participarán en el Grupo C, junto a Japón, Egipto, Alemania y México.



Un total de 20 selecciones se medirán en el torneo más importante del mundo de la categoría.