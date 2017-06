Continúan los Play Off en el campeonato Apertura de Básquet denominado “Dionicio Llarena”. Dos partidos se disputaron en la jornada de ayer. Jáchal venció con claridad a Ausonia (100-65), mientras que Banco Hispano le ganó a la Universidad por un triple sobre el final y una buena defensa en la última jugada. El estadio Papa Francisco vivió una noche más de Básquet. Jáchal demostró nuevamente que llegó a los Play Off en su mejor momento y no tuvo mayores inconvenientes al derrotar a Ausonia por 100-65. Esta noche a las 21:30 se jugará el partido revancha en cancha de los italianos.



En calle Paula Albarracín de Sarmiento, Banco Hispano venció a la Universidad Nacional de San Juan en un encuentro vibrante que se definió con la última defensa de los locales. El encuentro fue muy parejo durante los cuatro cuartos y a falta de 28 segundos estuvieron igualados en 58. Y como no hay astilla que duela más que la del mismo palo, Martín Bustamante, ex jugador de los patos fue el que metió el triple que le dio la ventaja de 61-58. Luego, una buena defensa de Hispano impidió que la Universidad no pueda tirar al aro.

Esta noche continuará la acción con dos partidos. La mencionada revancha entre Ausonia y Jáchal más el segundo partido de la serie entre Inca Huasi y UVT que comenzará a las 21:45 en el Parque. Mañana viernes comenzará la llave entre el Sporting Estrella y Lanteri. Dicho partido se jugará en cancha de Estrella, en tanto que la revancha se disputará el sábado en cancha de Del Bono y no en la de Urquiza como se había previsto.