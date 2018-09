Agradecido. Forestello fue presentado por el presidente Jorge Miadosqui como el "bombero que viene a apagar el incendio". El DT se mostró agradecido y elogió al club por el crecimiento durante estos años. La misión permanencia comienza hoy a las 9 cuando tome contacto con el plantel.

Porque sus anteriores actuaciones dejaron buenos recuerdos en los hinchas y pedían continuidad, Rubén Darío Forestello arribó nuevamente a Concepción para encarar su tercer ciclo como director técnico de San Martín. El técnico pampeano llegó ayer por la tarde y fue presentado por su presidente y vice en una cita donde sobraron los elogios y quedó manifiesta la ilusión de cara al desafio que asumió y que apunta a la permanencia en la Superliga.



"Estoy feliz de estar acá, siempre que Forestello necesitó de San Martín, San Martín estuvo, entonces ahora que el club me necesitaba no podía decir que no", así, con esas palabras y después de presentar a su cuerpo técnico, el flamante DT verdinegro expresó sus sensaciones previas a comenzar su tercer ciclo que formalmente se dará hoy (a las 9) cuando tome contacto con el plantel. Tras la salida de Walter Coyette (que casualmente ocupará el cargo que dejó Forestello en San Martín de Tucumán), después de la dura derrota sufrida como local ante Atlético, la primera salida se llamaba Forestello y por eso el pampeano no dudó en venir: "Volvemos a caminar juntos, que me hayan llamado a casa y que haya sido la primera opción me da satisfacción. Esto recién comienza, esa desesperación que transmite el fútbol cuando las cosas no salen, no existe para mí, vengo tranquilo y tengo un grupo preparado para trabajar de la mejor manera. Hay un buen plantel y vamos a sacar lo mejor de ellos para hacer un buen torneo, esperemos estar a la altura", comentó quien quedó en la historia del club por ser el DT que llevó al Verdinegro a Primera en el 2014 y quien condujo a la goleada histórica que le propinó San Martín al Boca de Bianchi en el 2013.



Sabiendo que el partido ante Rosario Central fue postergado y que tendrá más tiempo para trabajar, el "Yagui" sabe que pelear siempre contra el descenso no es fácil, pero está preparado y en ese sentido hizo hincapié en la localía: "Tenemos que ir a buscar algo afuera y de local ser potentes. Que nuestra casa sea indispensable y que defendamos esa localía a muerte. Estoy preparado para el desafío, no será fácil pero ojalá que este proceso sea maravilloso", expresó dejando a la vista su enorme ilusión que arranca hoy en Concepción.

Ante Central, postergado por elecciones

Este sábado por la tarde, San Martín debía visitar a Rosario Central por la séptima fecha de la Superliga, pero el encuentro quedó postergado, según anunciaron ayer las autoridades. El motivo es que el próximo domingo se desarrollarán las elecciones presidenciales en las instalaciones del club santafesino y por un tema de seguridad y desarrollo de los comicios resolvieron que no podrá jugarse el partido entre canallas y verdinegros. El pedido fue elevado por Diego Maio, director de Coordinación de Seguridad de Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos, y fue aprobado por la AFA.



Hasta ayer al cierre de esta edición todavía no había fecha definida para llevar a cabo el encuentro postergado.



A San Martín este cambio en el cronograma de competencia le vino como anillo al dedo pues permitirá que Rubén Forestello tenga un puñado más de días para poder trabajar con el equipo. De lo contrario, apenas llegado iba a tener que viajar con el equipo y concretar el debut prácticamente sin haber dirigido entrenamientos.